Kate Middleton è malata: non c’è cura esistente al momento

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è affetta da una malattia incurabile. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta

Nel 2011 è convolata a nozze con il principe William, secondo nella linea di successione al trono dopo suo padre Carlo.

La nobildonna ha incontrato l’uomo durante il periodo degli studi presso l’Università di Saint Andrews in Scozia, mentre il loro fidanzamento è stato reso ufficiale soltanto nel 2010. La coppia ha dato alla luce tre figli, i quali si chiamano, dal più grande al più piccolo, George, Charlotte e Louis.

Il matrimonio reale è stato celebrato nell’Abbazia di Westminster, evento seguito con curiosità da tutto il Mondo, con l’immancabile presenza della regina Elisabetta II, sovrano del Regno Unito da ormai quasi sette decenni.

Una delle peculiarità di Kate è lo stile che la contraddistingue, tanto da essere apparsa in diverse riviste dedicate alla moda, motivo per cui è ritenuta una vera e propria icona.

La malattia che affligge Kate Middleton

Stando a quanto riportato da alcuni organi di stampa, la duchessa di Cambridge avrebbe una cosa che la accomuna alla regina Elisabetta.

Purtroppo però, non possiamo parlare di una cosa positiva, in quanto si tratta di una malattia. Il nome di questa patologia è chinetosi. Il disturbo è di carattere neurologico, il quale è in grado di complicare e non poco la vita quotidiana della moglie del principe William.

La ragione scatenante questi problemi sono i movimenti irregolari del corpo, come quelli causati dal mal d’auto o dal mal di mare. Per quel che riguarda i sintomi invece, questi corrispondono a forte nausea, dolori alla testa, eccessiva sudorazione e vertigini.

Purtroppo sembra proprio che per la malattia che affligge sia il sovrano britannico che la Middleton non ci sia alcun rimedio. Durante la cerimonia del “Trooping the Colour”, tradizione risalente al diciassettesimo secolo, la duchessa ha accusato un malore, che a quanto sembra va ricollegato proprio al suddetto disagio.

Inizialmente si era pensato che le cause potessero essere relative ad alcune problematiche interne alla famiglia reale, ma in realtà si è trattato proprio di chinetosi, patologia che al giorno d’oggi risulta essere incurabile.