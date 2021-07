Alvaro Vitali, il dramma della malattia senza cura: il covid per lui sarebbe fatale

Il celebre attore comico nato a Roma è affetto da una malattia incurabile. Il covid per lui potrebbe risultare fatale

A cavallo tra gli anni settanta e ottanta Vitali ha acquisito una popolarità impressionante, grazie soprattutto al personaggio di “Pierino” da lui interpretato.

In quel periodo ha preso parte alle riprese di molti film. La maggior parte di essi sono naturalmente a sfondo ironico, anche se Alvaro ha partecipato anche a diverse commedie sexy all’italiana.

Tuttavia il suo debutto è arrivato grazie ad un noto regista italiano, il quale dopo averlo scoperto lo ha lanciato direttamente sul set cinematografico. Stiamo parlando niente poco di meno che di Federico Fellini. Quest’ultimo infatti, ha chiamato l’attore a recitare in un paio di pellicole da lui realizzate, prima fra tutte “Fellini Satyricon”, uscita nelle sale nel 1969.

La sua esperienza più recente sul grande schermo risale al 2019, quando ha partecipato ad un cortometraggio diretto da Valerio Manisi che si intitola “Vivi la vita”.

La malattia senza cura di Alvaro Vitali

Ad oggi Vitali vive nella sua città natale con sua moglie, la cantautrice Stefania Corona. In precedenza è stato spostato con un’altra donna, dalla quale ha avuto il suo unico figlio Ennio, che svolge la professione di avvocato.

Nonostante gran parte della carriera si sia svolta al cinema, l’attore ha recitato anche in qualche serie tv. Sul piccolo schermo inoltre, nel 2006 ha partecipato come concorrente a “La Fattoria”, reality show in onda all’epoca sulle frequenze di Canale 5.

Purtroppo però, la sua esperienza nel programma condotto da Barbara D’Urso si è interrotta presto, dato che a poche settimane dal suo ingresso si è dovuto ritirare per colpa di una malattia incurabile.

Stiamo parlando dell’asma, patologia che attanaglia Alvaro da moltissimi anni e per la quale non esiste una soluzione. Di tanto in tanto le sue condizioni migliorano leggermente, tuttavia c’è la costante possibilità che si riacutizzi da un momento all’altro, rendendo complicatissima la vita e, soprattutto, il lavoro al famosissimo interprete di Pierino.

Come se non bastasse, negli ultimi tempi si è presentato anche il problema del Covid 19. Essendo asmatico infatti, Vitali correrebbe un serio rischio in caso di contagio, motivo per cui si è allontanato dalla luce dei riflettori.