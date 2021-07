Edwige Fenech, spunta la foto dopo anni: il cambiamento è agghiacciante | Irriconoscibile

È stata una delle attrici più in voga fino alla metà degli anni ottanta. Ma com’è diventata a distanza di anni? Andiamo a scoprirlo

Assoluta icona sexy del cinema, la Fenech ha recitato in decine e decine di pellicole a sfondo erotico, conquistando in tal modo una popolarità impressionante.

Nel periodo che va tra la fine degli anni sessanta e la metà degli ottanta ha dominato la scena cinematografica relativa a questo genere di pellicole. Ha recitato in Francia, in Germania, ma tuttavia la vera svolta l’ha avuta proprio in Italia, grazie alla collaborazione con alcuni registi di spicco.

La lista dei film a cui ha preso parte è davvero lunga, all’interno della quale possiamo trovare titoli come “Giovannona Coscialunga disonorata con onore”, “Top Sensation”, “La poliziotta fa carriera”, “La soldatessa alla visita militare” e tanti altri ancora.

Dopo l’incredibile exploit però, Edwige ha preso la decisione di uscire di scena, dedicandosi piuttosto all’attività di produttrice cinematografica e televisiva.

Ecco com’è diventata Edwige Fenech

In merito alla sua vita privata, alcuni capitoli sono letteralmente avvolti nel mistero. È mamma di un figlio di nome Edwin, del quale però non si conosce l’identità di suo padre. Inizialmente la paternità era stata attribuita a Fabio Testi, notizia che in seguito ha ricevuto la smentita. Ancora oggi infatti, il nome del suo genitore è rimasto ignoto.

Per quel che riguarda la carriera invece, nel 2015 è tornata a calcare il set, ma questa volta quello televisivo, nella fiction intitolata “È arrivata la felicità”, con regia di Riccardo Milani e Francesco Vicario.

Fino al 2018 ha preso parte alla suddetta serie tv trasmessa sulle frequenze di Rai 1, all’interno della quale ha interpretato un personaggio chiamato “Anna Mieli”. Nonostante siano passati davvero tanti anni dal periodo in cui ha riscosso la massima fama, ancora oggi l’attrice francese naturalizzata italiana è una bellissima donna.

Sicuramente il tempo ha lasciato i suoi segni, ma il suo fascino ed il suo carisma sono rimasti pressoché gli stessi, tanto che la folta schiera di fan non ha mai dimenticato l’amore provato per una delle più belle e famose interpreti delle commedie sexy all’italiana.