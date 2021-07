Romina Power, spunta la foto del vero uomo della sua vita: “… mi amava”

La cantante statunitense ha pubblicato la foto del vero uomo della sua vita che tanto l’ha amata. Scopriamo di chi si tratta

Quando pensiamo a Romina Power è impossibile non ricordare i tempi in cui lei ed Al Bano formavano una delle coppie più belle d’Italia.

Il loro amore è stato viscerale, insieme hanno condiviso alcuni dei momenti più belli delle rispettive vite, regalandosi a vicenda delle gioie immense. Tuttavia, un sentimento così grande si vede anche nei periodi più avversi, così come è stato tra i due artisti, i quali sono restati l’uno al fianco dell’altro fino al giorno in cui si è spenta definitivamente la fiamma.

Insieme infatti, hanno affrontato uno dei dolori più grandi che possano capitare nell’esistenza di una persona, ovvero la perdita di un figlio. Lo strazio è stato letteralmente insopportabile, tanto che ancora oggi nessuno riesce ad accettare un destino simile, soprattutto Romina, che continua a vivere nella speranza di avere notizie della sua Ylenia.

Il vero uomo della vita di Romina Power

Oltre ad essere un’artista straordinaria, la Power ha dato dimostrazione di essere una donna profonda e dall’animo nobile.

Per lei infatti, i valori umani hanno ancora una grande importanza, nonostante questi ultimi sembrano smarrirsi sempre di più nella società in cui viviamo. Dopo diversi anni dalla rottura, lei ed Al Bano sono riusciti a riappacificarsi, accantonando pertanto i vecchi rancori.

Questo riavvicinamento ha fatto in modo che alcune voci di corridoio riprendessero a circolare, lasciando ipotizzare addirittura la nascita di un secondo amore tra i due. I tanti fan della coppia però, dovranno riporre questo tipo di sogno nel cassetto, in quanto Carrisi e la sua ex moglie sono ormai soltanto amici che si stimano e rispettano tra loro.

Tuttavia, l’artista nata negli USA, nel corso della sua vita non è stata legata soltanto al pugliese, ma esiste un altro uomo che è stato in grado di donarle un amore smisurato. Stiamo parlando di suo padre, Tyrone Power, celebre attore hollywoodiano.

Spesso infatti, Romina ama ricordare i suoi affetti più cari, soprattutto tramite la sua pagina di Instagram, dove talvolta condivide post con sfondo nostalgico. “Ogni tanto trovo una foto che mi scalda il cuore e mi ricorda che c’era qualcuno che mi amava”, queste le frasi della cantante affiancate allo scatto in bianco e nero in cui è ritratto il suo adorato genitore.