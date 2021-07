Striscia la Notizia non è frutto di Antonio Ricci: l’inventore è un attore che conoscete tutti | Ecco chi è

Un noto attore italiano ha rivendicato la “paternità” di Striscia la Notizia, storico tg satirico di Antonio Ricci. Vediamo di chi si tratta

Il programma di Antonio Ricci che va in onda a partire dal novembre del 1988 sulle frequenze di Canale 5, sembra essere un’idea nata dalla mente di un noto attore.

Fino ad oggi sono state trasmesse oltre settemila puntate del tg satirico targato Mediaset, dove alla conduzione si sono alternati molti personaggi conosciuti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Uno dei presentatori maggiormente ricorrenti è senz’altro Gerry Scotti, il quale è stato dietro al famoso bancone in una miriade di episodi, spesso affiancato da Michelle Hunziker. Un’altra coppia che ha guidato il format in diverse occasioni negli ultimi anni è stata quella composta dal duo comico Ficarra e Picone. Stesso discorso vale per Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i quali hanno suscitato una grande simpatia nei confronti del pubblico da casa grazie alla vena ironica che da sempre li contraddistingue.

Striscia la Notizia non è frutto di Antonio Ricci

Una delle peculiarità della trasmissione è la presenza delle veline, solitamente una mora ed una bionda. Un altro personaggio importante all’interno del tg satirico è il Gabibbo, una sorta di pupazzo rosso animato che diverte grandi e piccini con le sue battute in dialetto genovese.

In tempi non sospetti però, un attore ha rivendicato l’idea del programma. Stiamo parlando di Massimo Boldi, il quale è stato recentemente ospite di “Muschio selvaggio”, podcast diretto dal rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni.

Durante la diretta infatti, il settantaseienne nato in provincia di Varese, che tra l’altro ha festeggiato il suo compleanno soltanto qualche giorno fa, ha rivelato che tutto avrebbe avuto origine quando lui ha creato il “tg del condominio”, una sorta di telegiornale satirico che è stato portato in scena anche nello storico palco del “Derby” di Milano.

Massimo aveva proposto ad Antonio Ricci di realizzare questo show sui canali Mediaset, ma inizialmente l’idea venne rispedita al mittente, stando alle sue parole. Ciò nonostante invece, come ben sappiamo alla fine tale idea è stata messa in pratica dal noto autore televisivo.

La Mediaset dal suo canto, recentemente ha risposto a queste affermazioni, dichiarando che il tg proposto da Boldi fosse completamente diverso da quello di Striscia, in quanto quest’ultimo format realizza reali servizi di inchiesta, anticipando spesso addirittura quelli dei telegiornali nazionali, a dispetto dell’atmosfera ironica e gioviale che caratterizza il programma.