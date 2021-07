Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Il direttore del settimanale “Chi” ha confessato di avere un problema fisico che lo attanaglia da sempre. Vediamo di che si tratta

Anche quest’anno, per la terza stagione di fila, Alfonso Signorini ha condotto il Grande Fratello Vip, vinto dall’influencer Tommaso Zorzi.

Nonostante siamo nel bel mezzo della pausa estiva, lo showman ed esperto di gossip è già al lavoro nella preparazione del cast in vista della prossima edizione del noto reality show di Canale 5. Le prime novità sono venute a galla qualche tempo fa, e riguardano gli opinionisti.

Al posto di Antonella Elia e di Pupo infatti, vedremo in studio la presenza di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Le due sono attese in un’esperienza del tutto nuova per loro, soprattutto per la seconda che non è molto abituata ad incarichi televisivi di spicco come questo.

Tuttavia, i telespettatori sono estremamente curiosi di conoscere i nomi dei concorrenti. In merito ad essi si stanno rincorrendo varie voci di corridoio. Una delle ultime è quella relativa ad una possibile partecipazione di Raz Degan, ex di Paola Barale e vincitore della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

I problemi di salute di Alfonso Signorini

In tempi non sospetti l’arguto presentatore ha ammesso di essere vittima di un problema che, senza l’aiuto di un particolare oggetto, lo limita molto.

In risposta ad una lettrice del suo settimanale, Alfonso ha rivelato di essere quasi sordo, tanto da dover fare utilizzo degli apparecchi acustici. Per tutti questa è stata una grande sorpresa, in particolar modo considerando che tali strumenti non si sono mai visti durante il corso delle tante serate da lui dirette.

Ad avvalorare le parole di Signorini in realtà, esiste un particolare episodio accaduto proprio durante una puntata del Gf Vip. Il fatto risale alla serata in cui Mario Balotelli è entrato nella casa più spiata d’Italia, dove si è reso protagonista di uno scambio di battute con Dayane Mello, le quali hanno fatto discutere parecchio.

Qualcuno infatti, si è lamentato del fatto che il direttore di “Chi” non avesse risposto immediatamente al calciatore. Alfonso però, nel dare la sua versione dei fatti, ha spiegato che il motivo del ritardo della sua replica è stato causato proprio dal fatto che non avesse sentito bene le parole di Super Mario, che soltanto in seguito gli sono state riportate da parte degli autori della trasmissione.