Amadeus confessa la “malattia” con cui convive da anni: nessuno se lo aspettava

Il noto presentatore televisivo si è reso autore di alcune confessioni, tra cui la “malattia” che lo perseguita da ormai tanti anni

Durante il corso di una lunga intervista da lui rilasciata insieme a sua moglie Giovanna, Amadeus ha svelato di essere vittima di una malattia.

La patologia di cui soffre però, non gli ha impedito di essere uno dei protagonisti indiscussi della tv italiana. Ormai i telespettatori sono estremamente affezionati allo showman, seguendolo in ogni trasmissione da lui guidata.

Il successo riscosso quest’anno in occasione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo è soltanto l’ennesima dimostrazione della stima che il pubblico ha nei suoi confronti. Sono in molti, infatti, a sperare in un suo ritorno sul palco dell’Ariston per la terza volta consecutiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Per il momento Ama ha preferito eludere le domande a riguardo, affermando soltanto che ne sta discutendo insieme al direttore di Rai 1, il quale starebbe spingendo molto per convincerlo ad accettare nuovamente il prestigioso incarico.

Leggi qui -> Avete mai visto Marisa Di Martino, l’ex moglie di Amadeus? Ecco com’è diventata

Leggi qui -> Michelle Hunziker e le lacrime di felicità: l’abbraccio con Aurora

La confessione di Amadeus

Nel 2009 si è sposato con Giovanna Civitillo, dopo alcuni anni di fidanzamento. La loro è una delle coppie più affiatate d’Italia. I due infatti, spesso e volentieri si trovano a lavorare fianco a fianco, come è accaduto anche nella sopracitata kermesse canora.

Un’ulteriore prova della loro coesione è il profilo che hanno in comune su Instagram, dove in varie occasioni condividono scatti in cui manifestano il loro amore. Il frutto di quest’ultimo è loro figlio José Alberto, nato nel gennaio del 2009.

Non molto tempo fa, Amadeus e la sua consorte hanno svelato alcuni segreti attraverso un’intervista concessa al settimanale “Oggi”. Tra le varie cose di cui hanno parlato, oltre alla carriera e alla famiglia, ce n’è stata una che ha attirato particolarmente l’attenzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Il presentatore tv infatti, ha confessato di essere ipocondriaco. Egli ha una paura matta di contrarre qualsiasi tipo di malattia. Tale ansia deriva da un episodio accaduto molti anni orsono, ovvero quando aveva appena sette anni e venne ricoverato per una nefrite.

“Fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso. E oggi le malattie mi terrorizzano”, le parole del marito della Civitillo, che infine ha dichiarato di essere molto attento alla prevenzione, svolgendo al tempo stesso uno stile di vita sano basato sull’attività fisica e sulla corretta alimentazione.