Avete mai visto Marisa Di Martino, l’ex moglie di Amadeus? Ecco com’è diventata

Marisa di Martino è salita agli onori della cronaca per la sua relazione con Amadeus: scopriamo insieme nel tempo come è cambiata.

Amadeus è salito alla ribalta in particolar modo negli ultimi anni grazie alla conduzione magistrale di diverse trasmissioni televisive. In particolar modo non si può che menzionare Sanremo, dove è stato assoluto protagonista.

Un presentatore d’altri tempi che con Fiorello ha formato una coppia davvero particolare nell’ambiente televisivo, convincendo praticamente tutti. Ora, con il suo annuncio di non essere al timone di Sanremo 2022, ci si chiede cosa farà.

Passando invece alla vita privata, per lui c’è stata la relazione con Marisa di Martino, naufragata poi negli anni. Scopriamo ora la sua ex compagna cosa fa.

Ecco cose è diventata

Il loro sodalizio è durato ben oltre i 15 anni, prima della separazione. Le informazioni sulla donna sono davvero poche in circolazione, considerando che i due convolarono a nozze tanto tempo fa e soprattutto sono stati meticolosi nel nascondere le informazioni sulla loro relazione.

Il testimone della loro unione fu un personaggio noto ai più, parliamo in questo caso di Fiorello. I primi anni del matrimonio li hanno visti molto uniti, così che hanno dato alla luce anche una bambina. Nel corso della relazione poi sono subentrati diversi problemi che hanno portato i due ad allontanarsi. Nel 2007 poi la separazione, neanche troppo inaspettata potremmo dire.

Marisa Di Martino ed il presente

Su di lei poche le informazioni, considerato che non ha profili social e tutte le foto riguardano principalmente la figlia laureata. Ha infatti deciso di difendere la sua privacy e quella dei cari più vicini a lei, tant’è che non si è riusciti a scoprire neanche se avesse un altro compagno.