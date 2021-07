Belen Rodriguez, dal bambino perso al brutto male mai raccontato: “4 mesi di vita”

Donna di grande bellezza ma anche di grande carattere. La vita di Belen è stata segnata da due eventi molto difficili da affrontare

Belen Rodriguez rappresenta senza dubbio una delle donne più seguite nel mondo dello spettacolo in Italia. Una carriera che è cominciata ormai diversi anni fa, e che ha visto la modella argentina assumere un ruolo di assoluto spessore nel nostro paese. La grande sensualità, ma anche intelligenza ed acume, elementi che sono serviti a Belen per sfondare nel mondo dello show business.

La vita privata, poi, da sempre ha assunto un valore molto importante nel percorso di crescita della Rodriguez. Le sue storie d’amore, ad esempio, da anni sono oggetto del clamore mediatico, che trova spazio nelle trasmissioni televisive, interviste ma anche e soprattutto sulle riviste. Belen è “inseguita” costantemente dai paparazzi, alla ricerca di scoop particolari sulla vita dietro le telecamere.

E cosi quella con Stefano De Martino, una delle più famose e chiacchierate, che ha visto anche l’arrivo del piccolo Santiago, amatissimo dai fan di Belen. Ma poi anche Andrea Iannone, Fabrizio Corona, insomma tanti uomini sono stati beccati al fianco della modella classe ’84. Certo, le cose oggi sono molto cambiate.

Recentemente, infatti, Belen ha suggellato la sua storia d’amore con l’attuale compagno, Antonio Spinalbanese. I due fanno coppia ormai da tanto tempo, ed anche in questo caso è arrivato il lieto evento. In questi giorni, infatti, Belen ha dato alla luce la sua seconda figlia, la piccola Luna Mari. Una gioia incontenibile.

Belen Rodriguez, dal bambino perso al dramma della nonna

Certo, la storia con Antonino ha vissuto anche momento molto complessi. La showgirl argentina, infatti, prima dell’arrivo di Luna Mari aspettava già un altro figlio da Spinalbanese. Gravidanza che non è andata a buon fine, e che lei stessa ha raccontato ai microfoni di ‘Verissimo’: “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”.

Un carattere forte, quello della Rodriguez, che si è manifestato in questo frangente, ma anche in altri. Anche la malattia della nonna, ad esempio, ha avuto un ruolo molto importante nella sua vita. Una prova durissima: “Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita”, il racconto a ‘C’è posta per te’, durante una sua ospitata al programma di Maria De Filippi.

“Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”, ha spiegato la Rodriguez che ha cosi avuto la possibilità di vivere sua nonna per ancora diversi anni.