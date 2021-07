Stefano De Martino e la separazione con Belen Rodriguez: spunta la verità dopo anni

Per Stefano Martino si è palesata la separazione con Belen Rodriguez dopo un grande amore: ecco il perché del loro addio.

Stefano de Martino e Belen Rodriguez hanno formato una delle coppie più ambite dell’intero panorama dello spettacolo italiano. Lei, argentina showgirl che in Italia si è affermata in pochissimo tempo. Lui, ballerino italiano che grazie ad un fisico statuario ed una bravura innata nel proprio mestiere ha pian piano scalato le classifiche divenendo uno degli uomini più apprezzati nel Bel Paese.

Negli ultimi tempi lo abbiamo apprezzato sulle reti Rai nella veste di conduttore, tant’è che sembra potersi essere aperta quindi una nuova strada per lui. Belen e Stefano hanno quindi formato una bella coppia che ha dato alla luce anche un bambino. I due però si sono lasciati, per poi sembrare tornare insieme. Una reunion che però non è andata a buon fine, con i motivi della separazione che ora sembrano essere stati scoperti.

La separazione tra i due

Non si parla d’altro infatti della loro rottura, con delle motivazioni che non sono state ancora date, tant’è che sono diverse le ipotesi al vaglio. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, sarebbe stato proprio Stefano a optare per la fine della relazione tra i due.

Il motivo stenta a scoprirsi anche se lo stesso settimanale ha portato diverse ipotesi che sembrano poter combaciare per la versione finale.

Andiamo a scoprire nello specifico di cosa si tratta e soprattutto del perché della rottura che è divenuta praticamente definitiva.

Scoperto il motivo dopo anni di buio

Le forti differenze caratteriali ed uno stile di vita molto spinto da parte della showgirl argentina avrebbero indotto De Martino a chiudere la relazione. “Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente” viene riportato all’interno del settimanale continuando: “Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro”.

Ecco quindi che è arrivato il momento dell’addio, così che l’ex ballerino si sarebbe poi pentito della scelta, ma Belen non ha voluto sapere ragione. Ecco quindi che la stessa Rodriguez si è subito messa all’opera per rimpiazzare il ballerino ‘portando a casa’ Antonio Spinalbanese, con il quale ha tutt’ora una relazione.