Francesco Totti, ricordate Maria, la storica fidanzata prima di Ilary: Ecco com’è diventata

Nel cuore di Totti non c’è stata sempre e solo la Blasi. Ricordate Maria Mazza? La donna che rubato il cuore di Francesco prima di Ilary

La storia d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è una di quelle che ha fatto sognare il pubblico. Un connubio che molti, con il passare del tempo, hanno definito “perfetto”, e che ha messo insieme due personaggi che rappresentano – anche per il lavoro che svolgono – un manifesto emblematico nel mondo dello spettacolo.

La velina (o letterina, che dir si voglia) ed il calciatore, chissà quante volte abbiamo visto accostati volti di questo genere. Spesso le cose sono andate male (vedi Christian Vieri ed Elisabetta Canalis, o Melissa Satta e Kevin Boateng), ma nel caso di Francesco ed Ilary, invece, la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele.

I due hanno costruito una splendida famiglia, tre figli ed due carriere lavorative che nel tempo sono mutate sensibilmente, ma che proseguono senza indugio. Lei, la Blasi, ha ormai svestito quei panni di ‘letterina’, cosi limitati, per andare a sposare il ruolo di conduttrice e showgirl. L’ultima esperienza al ‘L’isola dei famosi‘ ha rappresentato soltanto l’ultima avventura, che ha visto la donna romana assolutamente sul pezzo.

E Totti? Anche lui ha appeso gli scarpini al chiodo. Addio alla Roma, prima come giocatore e poi come dirigente, ma Francesco è rimasto comunque nel mondo del calcio con ruolo manageriale. Eppure, la vita di Francesco non ha visto sempre Ilary al suo fianco.

Maria Mazza, la prima fidanzata di Totti

Si, perchè prima dell’arrivo delle bella e bionda romana, il cuore di tutto è appartenuto ad una mora. Forse non tutti lo ricordano, ma prima di Ilary nel cuore dell’ormai ex capitano della Roma c’era Maria Mazza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Mazza (@5mariamazza)

Lei, napoletana e conosciuta nel mondo dello spettacolo, per diverso tempo è stata la compagna di Totti. Anche per lei, tra l’altro, una carriera artistica di assoluto spessore. Da ‘Miss Italia’ al teatro, passando anche per il Cinema (‘Ti lascio perchè ti amo troppo’ con Alessandro Siani, per citare un esempio) senza dimenticare la televisione (lei è la ‘dottoressa’ di ‘Avanti un altro’).

Ed anche la vita sentimentale della bellissima Maria, si è poi evoluta nel corso del tempo e dopo l’addio a Francesco. Il 5 settembre del 2005 si è sposata con Ludovico Lieto, dal quale però si è separata appena tre anni dopo. Poi, dal 2013, ha ritrovato l’amore con Amedeo Quagliata, e i due l’anno dopo hanno anche avuto una figlia.