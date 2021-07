Gerry Scotti, dopo 30 anni l’ha tradita: l’indiscrezione pesantissima

Per Gerry Scotti si prepara un clamoroso tradimento? Questa un’indiscrezione trapelata in queste ore, il conduttore si prepara al passaggio?

Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati e seguiti dal pubblico. Una carriera che parla da sola, e vede al centro dell’attenzione un professionista esemplare, che è andato anche oltre il solo ruolo di conduzione. Gerry ha mostrato spessore anche per affrontare sfide diverse e tremendamente dinamiche.

Cosi lo abbiamo visto, per esempio, anche nel ruolo di giudice per ‘Tu si que vales’, altra esperienza molto importante che ha condiviso insieme ad importanti compagni di avventura come Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Un quartetto importante, giudici che che si sono ritrovati ad osservare e valutare varie esibizioni, e tra tutto loro probabilmente Scotti resta uno dei più amati anche per la sua empatia.

Resta molto forte, poi, il legame che lega Gerry Scotti a Mediaset. Da anni, infatti, il conduttore lavora per l’emittente che fa capo alla famiglia Berlusconi. Un rapporto indissolubile, che ha portato Gerry a diventare anche uno dei volti iconici dell’azienda. Eppure, anche sotto questo punto di vista, qualche nei prossimi mesi potrebbe cambiare, per la sorpresa degli addetti ai lavori ma anche del pubblico.

Gerry Scotti, tradimento a Mediaset: ecco di cosa si tratta

Esatto. L’indiscrezione è molto particolare, ma soprattutto legata ad un’esperienza che vedrebbe coinvolto Gerry, ed alla quale difficilmente si potrebbe rinunciare. Il conduttore di ‘Chi vuol essere milionario‘, infatti, potrebbe passare alla Rai nei prossimi mesi, ed il motivo è presto detto. Non un passaggio definitivo, ma più che altro un prestito.

Il tutto riguarda il prossimo ‘Festival di Sanremo‘. Secondo alcuni rumors, infatti, proprio Scotti potrebbe finire sul palco dell’Ariston per condurre uno degli eventi più importanti del nostro paese. Insieme a lui pare possa esserci anche Alessia Marcuzzi, fresca di rottura proprio con Mediaset.

L’indiscrezione parla anche di un possibile quartetto con Fiorello ed Amadeus, anche se questi ultimi due – fino a qualche settimana fa – sembrava si fossero tirati fuori in maniera definitiva per la direzione del prossimo anno. Una notizia, questa, tutta da valutare ed ovviamente approfondire. Di sicuro, vedere Gerry sul palco dell’Ariston farebbe felici tantissimi telespettatori.