Michelle Hunziker, il terribile dramma vissuto in casa: “Sul letto con un coltello in mano”

Michelle Hunziker ha dovuto affrontare un momento molto duro della sua vita. Il tutto è venuto fuori nel corso di un’intervista

Donna dal grande fascino, ma soprattutto in grado di catturare l’attenzione ed in consenso del pubblico grazie ad un carattere solare, sempre allegro e un profilo che ha prestato anche il fianco ad una crescita costante nel corso di questi anni.

Michelle Hunziker, insomma, è una delle showgirl più amata dagli italiani. Arrivata dalla Svizzera ormai diversi anni fa, si può tranquillamente dire che la 44enne di Sorengo è diventata un’italiana a tutti gli effetti. Sia perchè la nostra lingua lei, Michelle, la padroneggia senza alcun tipo di problema, ma anche perchè ha ormai stabilito la propria vita in Italia ormai da anni.

Per la Hunziker, va detto, non sono mancate nemmeno le critiche le corso di questi anni. A tanto amore corrisponde anche un alto tasso di haters, e Michelle ne sa qualcosa. Critiche, insomma, come quelle piovute su lei e Gerry Scotti negli scorsi mesi, relative ad un’imitazione del popolo cinese fatta durante ‘Striscia la Notizia’.

Ma anche storia di vita molto particolari, come quella vissuta da Michelle ormai anni fa. La parentesi legata alla setta che l’aveva “soggiogata”, e dalla quale è riuscita a scappare grazie al grande lavoro della madre che col tempo è riuscita a tirarla fuori non senza difficoltà.

Leggi qui —> Michelle Hunziker, troppo sexy: commenti spinti da parte di alcuni fan

Leggi qui —> Michelle Hunziker e le lacrime di felicità: l’abbraccio con Aurora

Michelle Hunziker, l’episodio di violenza

Una vita, quella di Michelle, che non si può certo dire essere stata monotona in questi anni. La setta, come detto, ma anche la storia con Eros che ha catalizzato l’attenzione dei media per diverso tempo. Ma c’è stato anche altro a condizionare la bella svizzera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Lo ha raccontato lei stessa, nel corso di un’intervista a ‘Chi’, dove ha raccontato vicenda molto particolare. “Ho vissuto situazioni terribili. Tempo fa ero in una casetta in affitto. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento”, ha spiegato la Hunziker.

“Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”, le parole di Michelle che hanno lasciato tutti senza parole.