Cecilia Rodriguez si mostra in piscina in tutto il suo splendore: il lato b conquista il pubblico

La sorella minore di Belen ha messo in luce tutta la sua bellezza attraverso uno scatto che ha letteralmente conquistato il pubblico

Mentre al momento si sta godendo le vacanze insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, qualche giorno prima della partenza Cecilia è stata vittima di un incidente.

Durante un giro in bicicletta infatti, la showgirl argentina si è resa protagonista di una rovinosa caduta, la quale gli ha provocato alcune escoriazioni. Per fortuna non si tratta di nulla di grave, tanto che il sorriso è già tornato a splendere sul suo volto.

Per quel che riguarda il suo ragazzo invece, quest’ultimo ha deciso di cambiare look, tingendo i suoi capelli di color biondo platino. Soltanto qualche mese fa, il figlio del grande ciclista Francesco Moser ha preso parte come naufrago all’Isola dei Famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Uno degli episodi che ha maggiormente contrassegnato la sua esperienza sulle spiagge dell’Honduras è legato proprio ai suoi capelli. Egli infatti, ha accettato di rasarli completamente in modo da ottenere una ricompensa di cibo per lui e per tutti i suoi compagni di avventura.

Cecilia Rodriguez ed il suo fisico mozzafiato

La minore delle Rodriguez ha raggiunto il suo amato Ignazio in Honduras, dopo un volo dall’Italia durato molte ore.

Nonostante la fatica però, per amore si fa questo ed altro, infatti non appena ha visto il fidanzato è immediatamente corsa ad abbracciarlo, incurante del lungo viaggio a cui si è sottoposta.

Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele, tanto che alcune indiscrezioni hanno sobillato la possibilità di un matrimonio. La coppia per il momento non sembra in procinto di organizzare la cerimonia, tuttavia non escludiamo che già dal termine dell’estate potrebbero iniziare a farci più di un pensiero.

Nel frattempo si stanno godendo un periodo di completo relax insieme, come testimoniato dalle fotografie da loro caricate sui rispettivi profili di Instagram. Soltanto una manciata di giorni fa, l’ex gieffina ha postato un fermoimmagine in cui si è mostrata in costume sopra ad un materassino a forma di fenicottero rosa, nel bel mezzo di una splendida piscina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Il suo fisico perfetto, ed in particolar modo il suo lato b, ha suscitato la forte reazione dei suoi numerosi follower, i quali sono letteralmente impazziti alla vista di tanta bellezza. Naturalmente le sono arrivati una valanga di commenti, di cui la gran parte sono costituiti da complimenti al suo indirizzo.