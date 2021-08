Chiara Ferragni pubblica la foto inedita: capelli castani e fisico impressionante | Irriconoscibile

La numero uno delle influencer italiane ha mostrato un look inedito, con tanto di capelli castani che la rendono irriconoscibile

Dopo il tanto atteso parto con cui è diventata mamma per la seconda volta, per Chiara è arrivato il momento di tornare al suo lavoro di imprenditrice ed esperta di tendenze.

Naturalmente la sua gravidanza è stata un vero e proprio evento mediatico, seguito con estrema curiosità da milioni di persone, le quali fino all’ultimo momento si sono divertite a scommettere sul nome della nascitura.

Ora che finalmente la piccola Vittoria è venuta alla luce, i suoi genitori possono concedersi un po’ di relax e di svago. Qualche giorno fa sono stati in Puglia, dove si sono goduti delle belle giornate all’insegna del sole e della natura.

Nonostante si trovava con suo marito nella splendida regione del sud Italia però, la Ferragni non ha di certo messo il suo lavoro in secondo piano. Infatti, dopo il lancio della linea di completini per bambini, recentissimamente ha mostrato ai suoi follower anche il nuovissimo trolley da lei firmato, sponsorizzato tramite le Instagram Stories.

Chiara Ferragni come non l’avete mai vista

Una volta fatto rientro a casa, la famiglia Ferragnez ha festeggiato il compleanno della tata. Quest’ultima si chiama Rosalba e per lei hanno fatto preparare una bellissima torta con su scritto “Ti vogliamo bene Rosalba”.

Soltanto una manciata di ore prima invece, la moglie di Fedez ha caricato un altro post, all’interno del quale possiamo vederla con un look a cui non siamo di certo abituati.

Capelli mossi color castano, sguardo profondo e braccia conserte, il tutto mentre è appoggiata sul fianco di una macchina sportiva dalla tinta verde chiaro. “2015 in Downtown LA”, così recita la didascalia da lei inserita.

Chiara infatti, all’epoca dello scatto si trovava proprio al centro di Los Angeles, grande città americana situata nello stato della California. Andando a scorrere tra i commenti, secondo molti dei suoi tantissimi seguaci, l’imprenditrice nata a Cremona sta molto bene con lo stile da lei proposto nella suddetta fotografia. La maggior parte dei follower infatti, afferma che il colore scuro dei capelli le dona particolarmente, oltre a farla apparire in maniera più naturale.