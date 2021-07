Claudio Baglioni e la fine del matrimonio con Paola: dopo anni esce tutta la verità

Lo strepitoso artista romano è stato sposato per diversi anni insieme a Paola. Andiamo a scoprire insieme le cause della rottura

Chi si professa amante della musica non può non riconoscere l’immensità di Baglioni, il quale ha espresso tutto il suo talento attraverso dei capolavori senza tempo.

Grazie alla voce di cui dispone è stato in grado di essere al vertice delle classifiche italiane e non solo, dominando la scena con brani come “Questo piccolo grande amore”, “Mille giorni di me e di te”, “E tu come stai?”, “Strada facendo” ecc.

Dal 1968, anno in cui ha avuto inizio la sua carriera, fino al giorno d’oggi, Claudio ha messo a segno la pubblicazione di quaranta album, ultimo dei quali uscito lo scorso mese di dicembre con il titolo di “In questa storia che è la mia”.

Nonostante la sua indiscutibile fama come cantante, il settantenne ha dimostrato di avere la giusta stoffa anche nei panni del conduttore. Nel 2018 e nel 2019 infatti, ha guidato alla grande il Festival di Sanremo, dove tra l’altro ha svolto l’incarico di direttore artistico.

La fine della relazione tra Claudio Baglioni e la sua ex moglie

Nel 1973 il cantante capitolino è convolato a nozze con quella che ormai è la sua ex moglie, Paola Massari. La cerimonia è stata svolta in gran segreto, tanto che i suoi fan ne sono venuti a conoscenza soltanto qualche anno dopo.

Dal loro amore è venuto al mondo l’unico figlio di Baglioni, Giovanni, il quale è nato nel 1982. È proprio a quest’ultimo che ha dedicato uno sei suoi più grandi successi in assoluto, ovvero il celebre brano intitolato “Avrai”.

Purtroppo però, spesso capita che anche gli amori più grandi si esauriscano. E così è successo tra Claudio e Paola, i quali dopo tanto tempo passato insieme hanno deciso consensualmente di separarsi. Nonostante la rottura però, l’ex coppia è rimasta in rapporti civili e distesi. I veri motivi non sono mai stati resi noti, tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che tra loro si sia semplicemente spenta la fiamma.

Ad oggi l’artista sta insieme ad un’altra donna, Rossella Barattolo, con la quale convive dal 1994, quindi da ben prima della separazione ufficiale con la Massari. I due si sono conosciuti per motivi lavorativi, dato che anche la donna opera nel settore della musica, disponendo inoltre di ottime doti manageriali.