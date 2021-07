Mara Venier, il dramma senza fine: “Ha perso totalmente la sensibilità…”

Mara Venier ha dovuto affrontare un momento molto complesso nelle ultime settimane. Un calvario che prosegue ancora oggi, ecco come sta

Le ultime settimane sono state davvero molto turbolente per Mara Venier. E cosi l’attenzione dei media si è accesa in maniera assolutamente rilevante, considerando che stiamo parlando di une delle donne più amate della televisione italiana.

La Zia Mara da diversi anni è entrata di diritto nei cuori degli italiani, che hanno imparato ad apprezzarne le peculiarità, un carattere sempre allegro e pronto a strappare un sorriso durante i suoi programmi. E’ soprattutto la grande empatia ad averla fatta da padrone nella carriera di Mara, e questa è spesso venuta fuori anche durante le interviste che la conduttrice ha fatto anche per ‘Domenica In’.

E’ proprio quest’ultimo programma ad aver avuto nella Venier uno dei suoi punti di forza. Tanto è vero che i vertici Rai non vogliono assolutamente privarsi della conduttrice veneta, che negli anni ha sempre dimostrato di essere sul pezzo e di saper condurre al meglio anche durante un periodo cosi complesso.

Spesso, infatti, negli studi di ‘Domenica In’, ci sono stati ospiti in questi mesi personaggi legati alla medicina e la politica, il tutto per discutere della Pandemia e dare ai telespettatori diversi punti di lettura. Insomma, cercare di fare chiarezza con l’inconfondibile stile di Mara.

Mara Venier, l’incubo senza fine: come sta oggi

Settimane difficili, dicevamo. Il tutto legato ad un’operazione alla bocca che per Mara non è andata a buon fine. Il selfie da un letto d’ospedale, pubblicato dalla stessa Venier con allegata una lunga didascalia sul misfatto, ha fatto preoccupare tutti.

“Mara ha perso totalmente la sensibilità a parte del viso, cosa che anche se non dolorosa, la costringe a parlare un po’ a fatica. Una sensazione sicuramente fastidiosa e un problema che non ha una risoluzione immediata”, aveva spiegato il marito Nicola Carraro nelle turbolente ore successive.

Ma come sta oggi Mara? Sicuramente meglio. La conduttrice è a Roma in questi giorni per proseguire le terapie che la stanno rimettendo in sesto, anche se sui social si mostra sempre più sorridente. Un calvario che sembra senza fine, ma che la Venier ad oggi affronta col sorriso.