Mara Venier, la strabiliante confessione dopo una vita: sono stata con lui

Mara Venier ha avuto una confessione che nessuno si sarebbe mai atteso dalla conduttrice televisiva: sono stata con lui.

Mara Venier ci ha abituato nel corso degli anni alla conduzione magistrale di sue diverse trasmissione. Tutti, o quasi, sulle reti Rai, con la guida ottimale e soprattutto riuscendo a catalizzare su di sé l’attenzione di milioni e milioni di telespettatori.

Senza dimenticare poi la ‘lotta’ a suon di share e numeri con Barbara D’Urso con la quale si è instaurata una battaglia a distanza per il premio di miglior programma televisivo della domenica pomeriggio. Le due però, tempo dopo, hanno affermato come si stimino reciprocamente e che addirittura possono ritenersi amiche.

Ora però emerge un particolare rispetto alla vita di Mara Venier che va a toccare diversi argomenti, con l’amore per Nicola Carraro e non solo.

Mara Venier e la confessione

Mara Venier e Nicola Carraro si amano e stanno insieme ormai da tempo, con tanti scatti che li vedono protagonisti insieme attraverso i social network, con tanta tenerezza a caratterizzarli. Un amore che va oltre ogni distanza, tant’è che è viva ancora la gelosia, nonostante il rapporto consolidato.

Ecco quindi che attraverso i social, ci pensa lo stesso Nicola a stuzzicare la propria donna. In uno dei suoi video sui social così, la stessa Mara ha chiesto al compagno di tornare a casa il prima possibile. Un modo che potremmo dire, tiene vivo il rapporto, anche e soprattutto col passare dell’età.

Leggi anche —> Silvia Toffanin rivela l’inedito difficile periodo: “Non si muoveva…”

Approfondisci anche —-> Paolo Bonolis allontanato dal funerale di Gigi Proietti: esce tutta la verità dopo mesi

Leggi anche —> Covid-19, un mistero. E’ stato creato in laboratorio? Forse

Ecco cosa sta accadendo

Scherzando, i due, attirano così grande affetto da parte del numeroso pubblico che li segue attraverso i social network. La vita però non è sempre stata semplice e legata all’imprenditore per Mara che ha dovuto fare i conti con gli alti e bassi. Uno dei tanti riguarda proprio il suo primo amore, come affermato durante uno dei settimanali appuntamenti con Domenica In.

“Lui è stato il mio primo filarino, chiamiamolo così. Il mio primo corteggiatore. A mio papà non piaceva perché Sebastiano era ricco ed era abituato ad avere un po’ tutto – racconta la stessa Mara Venier che poi continua – Non aveva ancora la patente ma aveva l’autista e di sera veniva a strombazzare. Mio papà si vergognava. Inoltre aveva il vizio di telefonare tardi, alle 11 di sera. Una sera chiama dicendo ‘Sono il principe’. E mio papà lo mandò…”.