Michelle Hunziker confessa la sua paura: “Lo temo molto”

Mentre in questi giorni sono state mandate in replica le puntate dell’ultima edizione di “All Together Now”, la Hunziker è stata confermata alla guida del programma targato Mediaset anche per la prossima stagione.

Per il momento non c’è ancora una data ufficiale per l’inizio dello show diretto da Michelle, tuttavia le riprese dovrebbero partire nel periodo autunnale. Se da un lato gli autori del programma sono intenzionati a puntare forte sulla presentatrice svizzera, dall’altro ci sono i quattro giudici di gara che sono ancora in bilico.

Nella scorsa annata la giuria è stata composta da J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Stando ad alcune voci di corridoio infatti, sembra che si stia valutando l’ipotesi di apportare qualche cambiamento, anche se per ora si tratta di semplici indiscrezioni.

La paura di Michelle Hunziker

La mamma di Aurora Ramazzotti ha sempre messo in mostra i lati migliori del suo carattere, come la sua energia e la sua vitalità.

Michelle è infatti una donna piena di interessi e di passioni, riuscendo a coniugare queste ultime con i suoi tanti impegni televisivi. Una delle cose più amate dalla conduttrice di Striscia la Notizia è il mare.

In realtà, andando nello specifico, esiste una situazione specifica che la showgirl adora in particolare: “Quando se ne va il sole e si prepara una tempesta… molti corrono a riparo… dal lato opposto una pazza svizzera corre in spiaggia il prima possibile per non perdersi lo spettacolo più figo dell’universo!”.

Nonostante sia fortemente affascinata dal mare in tempesta, la Hunziker non nasconde il suo timore verso determinate avversità atmosferiche: “Lo temo molto, lo rispetto e mi attrae come se fosse un magnete!”, ha spiegato nella descrizione inserita al fianco di un suo recente post su Instagram.

Al termine della sua pubblicazione, la quarantaquattrenne nata in Svizzera ha dipinto uno scenario estremamente suggestivo: “Si avvicina l’anziano e saggio bagnino preoccupato con un ombrello e mi chiede se può accompagnarmi in hotel… lo ringrazio, gli dico che non mi si arricciano i capelli e gli chiedo se vuole godersi lo spettacolo con me”.