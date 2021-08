Giulia Salemi, il problema fisico scoperto dopo il GFvip: “Ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere…”

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha scoperto di avere un problema fisico. Vediamo di che si tratta

Uno dei personaggi televisivi più chiacchierati di quest’anno è stata Giulia Salemi, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La sua esperienza all’interno del reality show presentato da Alfonso Signorini è stata molto positiva. Innanzitutto ha contribuito ad accrescere ulteriormente la sua fama, come dimostrato anche dal numero di follower aumentato in maniera sensibile.

Oltre a questo c’è il fattore legato alla sua vita sentimentale. Lei, infatti, durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto quello che è diventato il suo fidanzato. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia che in precedenza si era avvicinato particolarmente ad Elisabetta Gregoraci.

Tra i due è stato il modello quello ad andare più vicino alla vittoria finale, essendo arrivato sul secondo gradino del podio alle spalle del vincitore Tommaso Zorzi.

Il problema fisico riscontrato da Giulia Salemi

Gli ultimi tempi sono stati ricchi di impegni per l’ex gieffina. Tralasciando il sopracitato reality show di Canale 5 infatti, la Salemi ha presentato un programma ideato da lei stessa, andato in onda su Mediaset Play ed intitolato “Salotto Salemi”.

All’interno del format da lei proposto, possono accedervi esclusivamente le donne, le quali parlano di argomenti generalmente dedicati al gentil sesso, come i pettegolezzi o dei consigli sul make-up.

In precedenza invece, Giulia ha diretto una trasmissione simile sulla sua pagina di Instagram, sempre molto seguita ed aggiornata. È proprio attraverso la nota piattaforma social che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha confessato ai fan di essersi accorta di aver riscontrato un infortunio.

“Ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre”, la rivelazione della Salemi, con la quale ha catturato l’attenzione dei suoi tanti fan.

Naturalmente non si è trattato di un infortunio grave, piuttosto di un problema di cui è venuta a conoscenza in netto ritardo. Il tutto è stato risolto in breve tempo, con Giulia che è tornata in ottima forma fisica.