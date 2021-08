Pamela Prati e la ‘malattia’ durata una vita: “Dopo 30 anni…”

La showgirl nata in Sardegna ha svelato la ‘malattia’ che l’ha attanagliata per una vita. Scopriamo insieme di che si tratta

Fin dalla fine degli anni settanta, periodo in cui ha debuttato nel mondo dello spettacolo, la Prati ha saputo conquistare il pubblico italiano.

In passato si è dedicata molto al cinema ed al teatro, recitando in una lunga serie di pellicole e commedie. Il suo talento è emerso in fretta, tanto che sempre più registi hanno offerto a Pamela una parte all’interno dei loro film.

Negli ultimi anni invece, la sessantaduenne ha cominciato a prediligere il piccolo schermo, prestando la sua presenza in molte trasmissioni televisive. Soltanto qualche tempo fa, la Prati è stata una degli ospiti più ricorrenti di Barbara D’Urso, soprattutto per parlare della vicenda legata a Mark Caltagirone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

La storia raccontata da Pamela ha scatenato una valanga di chiacchiere sul suo conto, le quali non si sono spente nemmeno dopo che la stessa showgirl ha messo la parola fine alla questione, ammettendo la non esistenza del suddetto uomo.

Leggi qui -> Federica Pellegrini e la malattia che ha scoperto: finisce in lacrime

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

La ‘malattia’ di Pamela Prati

Come se le sue innumerevoli attività nel campo artistico non fossero sufficienti, la talentuosa attrice si è cimentata anche nel canto.

Proprio quest’anno ha pubblicato il suo ultimo singolo, intitolato “L’estate è adesso”. Nel 1996 invece, ha inciso quello che finora è stato il suo unico album, “Il tango delle 11”.

In tempi non sospetti, Pamela ha confessato di avere un problema che la tormenta da una vita. Lo ha fatto proprio durante una sua ospitata dalla D’Urso, nella quale ha parlato di sé stessa a trecentosessanta gradi.

La Prati è affetta da claustrofobia, disturbo che le ha limitato l’esistenza in diverse occasioni. Soltanto un esempio possono essere i mezzi pubblici, sempre caotici ed affollati. Tuttavia, stando alle sue parole, sembra che finalmente sia riuscita a superare questa problematica: “Dopo trent’anni sono salita su un treno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

A quanto pare dunque, l’ex gieffina ha tirato fuori il suo carattere anche in questo contesto, sconfiggendo (almeno in parte) una delle sue più grandi fobie in assoluto. Non sappiamo infatti se abbia superato al cento per cento la claustrofobia, però sicuramente quello da lei rivelato è già un grande passo in avanti.