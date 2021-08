Valeria Marini e il matrimonio distrutto con Cottone: “Non è mai stato consumato…” | Ecco tutta la verità

La Marini ha affermato che il suo matrimonio con Cottone non è mai stato consumato. Andiamo a svelare altri dettagli

Con la sua vitalità e la sua eccentricità la Marini è senz’altro una delle showgirl più amate d’Italia. Grazie a questi attributi è sempre stata in grado di mettersi in gioco, come dimostrato nel corso della sua importante carriera nel mondo dello spettacolo.

Soltanto qualche mese fa ha preso parte alle riprese di “Supervivientes”, ovvero la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Valeria è ormai abituata ai reality show, avendo partecipato già a diversi programmi di questo tipo.

Nella scorsa stagione ad esempio, ha preso parte in qualità di concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non sia rimasta molto tempo all’interno della casa di Cinecittà, per l’esattezza ventitré giorni, la Marini si è messa come al solito sotto la luce dei riflettori.

Il matrimonio distrutto tra Valeria Marini e Giovanni Cottone

L’ex gieffina, che appena qualche giorno fa ha presentato la sua nuova linea di gioielli ‘Diamonique by Baci Stellari’, è sempre stata al centro del gossip, in virtù delle relazioni e dei flirt di cui si è resa protagonista.

Una delle più note in assoluto è sicuramente quella con Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico nato a Firenze. La loro è stata una storia molto travagliata, costituita da alti e bassi e terminata dopo diversi anni.

Un altro uomo a cui è stata legata è invece Giovanni Cottone. L’imprenditore palermitano è convolato a nozze nel 2013 con la showgirl, anche se il matrimonio è durato meno del previsto. I due infatti, sono giunti alla separazione appena un anno dopo, anche se le cause della rottura hanno dell’incredibile.

Stando al racconto della Marini infatti, sembra che la coppia non sia mai giunta al ‘dunque’: “Il matrimonio non è stato consumato e io l’ho anche aiutato finanziariamente”, così ha esordito l’ex naufraga di Supervivientes, per poi proseguire nella spiegazione.

“Mancavano ormai da troppi mesi fiducia, serenità, condivisione, si erano rotti gli equilibri per costruire la famiglia che ho sempre desiderato e sognato”, le parole con cui Valeria ha espresso tutto il suo rammarico per l’inevitabile decisione che ha preso.