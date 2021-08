Claudia Gerini e la battaglia all’orribile tumore: l’attrice non molla

La talentuosa attrice romana si è resa protagonista della battaglia contro il tumore. Andiamo a svelare qualche dettaglio in più

La Gerini ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima, partecipando ad un concorso di bellezza all’età di tredici anni.

Nella giuria era presente anche Gianni Boncompagni. Insieme a quest’ultimo, diverso tempo dopo, ha intrapreso una relazione sia dal punto di vista professionale che privato, nonostante la differenza anagrafica, a cavallo tra gli anni ottanta ed i novanta. In quel periodo infatti, ha preso parte a programmi ideati dallo stesso conduttore come “Primadonna” e “Non è la Rai”.

In seguito per Claudia è arrivata anche la svolta sul grande schermo. Grazie alla sua presenza in alcune pellicole di Carlo Verdone, tra cui “Viaggi di nozze” e “Sono pazzo di Iris Blond”, la sua carriera ha preso letteralmente il volo. Ad oggi infatti, viene considerata una delle migliori attrici italiane della sua generazione.

La lotta di Claudia Gerini contro il cancro

Di recente è stato annunciato la prossima pellicola in cui vedremo all’opera la Gerini. Il film è diretto dai Manetti Bros e si intitola “Diabolik”, la cui uscita nelle sale è stata posticipata al mese di dicembre a causa della pandemia di Covid 19.

La pluripremiata attrice è anche mamma di due bambine. La prima si chiama Rosa ed è nata dal matrimonio con il suo ex marito, il dirigente finanziario italiano Alessandro Enginoli. Dopo la separazione con quest’ultimo, Claudia ha intrapreso una lunga storia d’amore con il frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione.

Lei ed il noto cantante hanno messo al mondo Linda, secondogenita della Gerini. La relazione con l’artista è terminata dopo undici anni, per la precisione nel 2016.

Anche se molto riservata e gelosa della sua privacy, le qualità umane della star del cinema sono ben riconosciute. Da tempo infatti, si è resa protagonista di iniziative a sostegno del prossimo, a dimostrazione del suo cuore d’oro.

Una delle lotte da lei combattute è quella contro il cancro. L’attrice infatti, è testimonial di una campagna chiamata “Tumore Ovarico, manteniamoci informate!”. L’impegno di Claudia è sotto gli occhi di tutti, infatti lei stessa si è recata in prima persona a Palermo per ripartire con la bellissima iniziativa.

Soltanto in Sicilia, stando ai dati riportati dall’associazione “Registri Tumori”, ci sono all’incirca 400 nuovi casi a fronte di un totale di 3000 donne affette dalla suddetta malattia. La quarantanovenne capitolina si è schierata al loro fianco mentre al tempo stesso ha cercato di incentivare le persone a svolgere un’adeguata prevenzione.