Gianni Sperti ubriaco alla guida ha investito un uomo: ecco tutta la verità dietro la notizia che ha fatto il giro d’Italia

Secondo una notizia che ha fatto il giro del nostro Paese, Gianni Sperti avrebbe investito un uomo mentre si trovava ubriaco alla guida

Il noto opinionista di Uomini e Donne collabora con Maria De Filippi da ormai diversi anni, per la precisione dal 2003, quando è entrato a far parte del noto dating show in onda sui canali Mediaset.

Insieme a Tina Cipollari forma una delle coppie più scoppiettanti e, al tempo stesso, temute della tv. Spesso infatti, i due si scagliano contro le dame e i cavalieri che meno li convincono, utilizzando talvolta anche un linguaggio colorito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

Entrambi sono amatissimi dal pubblico, motivo per cui sono assoluti protagonisti della trasmissione, la quale continua ad essere seguita assiduamente dai telespettatori. Una dote della moglie di Costanzo infatti, è stata quella di essere sempre in grado di apportare le giuste modifiche per far si che il programma non corra il rischio di perdere gli ampi ascolti.

Gianni Sperti ubriaco alla guida: ecco la verità

Il nome dell’ex ballerino pugliese è salito agli onori della cronaca per un fatto che ha attirato le attenzioni generali.

La notizia è di quelle sconvolgenti: Sperti ha investito un uomo mentre guidava in stato di ebrezza. Immediatamente si è pensato al peggio, con l’opinionista di UeD coinvolto in un terribile incidente.

Per fortuna però, questo fatto non corrisponde alla verità. Il tutto infatti, è partito da uno scherzo de “Le Iene”, del quale è stato vittima proprio il malcapitato Gianni. Quest’ultimo, a fronte delle tante voci che sono iniziate a circolare sul suo conto, si è trovato costretto ad intervenire, chiarendo pertanto la situazione.

Per farlo ha utilizzato il suo profilo Instagram, dove ha caricato un video attraverso una storia: “Allora ragazzi tutti quanti hanno letto la notizia di un fantomatico incidente, in cui ero alla guida ubriaco ed ho investito un pedone”, così ha esordito l’ex ballerino, prima di spiegare il tutto in maniera limpida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

“Questa notizia è una fake news perché purtroppo sono stato vittima de Le Iene”, ha chiosato il pugliese, il quale di certo è rimasto spaventato dallo scherzo che è stato messo in atto ai suoi danni, che fortunatamente non ha nulla di vero.