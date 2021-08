Sapete che titolo di studio ha Gerry Scotti? Non ve lo immaginate neanche

Il noto presentatore televisivo si è reso protagonista di un ottimo percorso di studi. Andiamo a scoprire insieme il suo titolo

Con la sua proverbiale simpatia, Gerry accompagna le giornate degli italiani da ormai molti anni. Stimatissimo dal suo pubblico, il conduttore riesce sempre a trovare il modo di intrattenere senza risultare mai banale.

Un’altra caratteristica molto apprezzata dalla Mediaset, emittente per cui lavora fin dai suoi esordi, è senza alcuna ombra di dubbio la sua professionalità. Egli infatti, risulta essere uno dei più pagati in assoluto tra i suoi colleghi, a dimostrazione del fatto che dai piani alti del Biscione continuano a puntare forte su di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

Ovviamente il lavoro riveste una parte fondamentale nella vita dello showman nato in un piccolo paese in provincia di Pavia, tuttavia la famiglia non è di certo da meno. Sono circa dieci anni che sta insieme a Gabriella Perino, con la quale ha ritrovato il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con l’ex moglie Patrizia Grosso.

Leggi qui -> Barbara D’Urso esplosiva, calze seducenti e tacchi vertiginosi: che gambe – FOTO

Leggi qui -> Rudy Zerbi lascia la televisione: ecco cosa è successo

Ecco il titolo di studio conseguito da Gerry Scotti

Dalle nozze con la Grosso è venuto al mondo suo figlio Edoardo. Quest’ultimo, meno di un anno fa, ha regalato al padre una delle gioie più grandi della sua vita, ovvero l’ha reso nonno della sua nipotina Virginia.

Prima di spopolare sul piccolo schermo, Scotti ha avuto anche un passato in radio, dove ha condotto alcune trasmissioni, in particolar modo su Radio Deejay. Per quel che riguarda la tv invece, uno dei format a cui si è dedicato maggiormente il noto conduttore è senz’altro il quiz show.

Nel corso dei tanti programmi di questo genere da lui guidati, Gerry ha mostrato di essere una persona molto colta. Egli in effetti, ha seguito un buon percorso di studi presso il capoluogo della Lombardia.

Dopo aver frequentato il liceo classico infatti, lo showman si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza, dove ha conseguito degli ottimi risultati. Purtroppo però, la sua strada si è interrotta a soli due esami dalla laurea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

L’ultimo titolo ottenuto da Scotti dunque, è il diploma del liceo classico, anche se gli studi da lui praticati gli hanno permesso di raggiungere un ottimo livello di cultura.