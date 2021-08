Ambra Angiolini, il ricovero affrontato: il triste motivo che nessuno si aspettava

La nota attrice romana ha affrontato il ricovero a causa di un motivo che nessuno si aspettava. Andiamo a scoprire di che si tratta

Anche se oggi è un’affermata attrice, il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato grazie alla sua presenza in alcuni programmi in onda sul piccolo schermo.

Verso l’inizio degli anni novanta, la Angiolini ha preso parte alle riprese di trasmissioni come “Fantastico”, “Bulli e Pupe” e “Non è la Rai”, dove ha cominciato ad acquisire una certa notorietà.

In seguito, per via del suo talento, Ambra è riuscita ad affermarsi definitivamente. Nel 2005 è salita sul celebre palcoscenico del Teatro dell’Ariston, in occasione del cinquantacinquesimo Festival della canzone italiana. Soltanto un paio di stagioni dopo invece, per la quarantaquattrenne è arrivato l’esordio sul set cinematografico.

Ha recitato nella pellicola intitolata “Saturno Contro”, diretta dal regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek. Qui ha vestito i panni di “Roberta”, una ragazza con problemi di dipendenza dalla cocaina. La sua straordinaria interpretazione le è valsa la conquista di alcuni premi ambitissimi, come il Globo d’oro, il Nastro d’argento e il David di Donatello in qualità di miglior attrice non protagonista.

Il duro ricovero affrontato da Ambra Angiolini

I tanti seguaci della talentuosa attrice sono a conoscenza della sua relazione sentimentale con Massimiliano Allegri, il quale a partire dalla prossima stagione calcistica tornerà sulla panchina della Juventus.

Anche se ci sono state delle voci in merito ad una presunta crisi tra i due, per il momento non sembrano esserci indizi certi che possano far supporre un’imminente separazione. Mentre oggi è dunque fidanzata con il tecnico toscano, in passato Ambra ha avuto una lunga storia d’amore con il noto cantante italiano Francesco Renga.

Per la precisione, il loro rapporto è durato dal 2004 al 2015, periodo in cui hanno dato alla luce due figli, Jolanda e Leonardo. È proprio in questo arco temporale che la Angiolini è stata costretta ad affrontare un ricovero.

Il motivo lo ha svelato lei stessa, durante un’intervista pubblicata dal settimanale “Gente”. “Sono stata ricoverata in clinica per un crollo psicofisico, ma ora lavoro e sto bene”, la confessione della compagna di Allegri.

Questa sua crisi ha creato dei disturbi anche al suo ex, il quale ha dovuto togliere del tempo al proprio lavoro per dedicarsi alla fidanzata ed ai figli, in un momento in cui il suo supporto è stato indispensabile. Ora per fortuna, come affermato dall’attrice, quei terribili momenti sono soltanto un brutto ricordo.