Belen Rodriguez, dopo la nascita della figlia arriva il lutto: le lacrime a fiumi

Dopo la nascita di sua figlia Luna Marì, per la showgirl argentina è arrivato un lutto. Scopriamo chi è venuto a mancare

Nonostante la sua gravidanza sia terminata da poco, Belen è già tornata a svolgere la vita di sempre. Innanzitutto ha ripreso ad allenarsi, in modo da raggiungere nuovamente la sua tradizionale forma fisica.

In secondo luogo la modella ha ricominciato anche a lavorare, dopo che per un periodo ha messo da parte i suoi tantissimi impegni. Qualcuno ha criticato il fatto che non si sia presa una pausa più lunga per godersi a pieno i primi giorni della sua bambina, tuttavia per un personaggio come lei non è semplice restare ferma troppo a lungo.

Per quanto riguarda il suo compagno invece, l’ex hair-stylist Antonino Spinalbese, recentemente si è parlato di un suo possibile approdo in tv. L’indiscrezione che è circolata nei giorni scorsi afferma che il prossimo anno potrebbe prendere parte alle riprese di “Pechino Express” insieme al padre della Rodriguez.

Il duro lutto per Belen Rodriguez

Se quella descritta in precedenza riguardante Spinalbese è soltanto un’ipotesi, la conduzione di Belen nella prossima edizione di “Tu si que vales” è cosa certa.

Mentre le registrazioni sono già iniziate nel mese di luglio, la messa in onda è programmata per la seconda metà di settembre. Le puntate previste saranno un totale di dodici, in cui la presentatrice sarà affiancata da Martin Castrogiovanni e da Alessio Sakara.

Anche la giuria è stata confermata in toto, pertanto sarà composta ancora da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli che rappresenterà invece quella popolare.

Proprio durante la scorsa stagione, la Rodriguez ha conosciuto una concorrente che le è entrata nel cuore. Purtroppo però, questa persona che ha conquistato la piena stima della conduttrice è venuta a mancare.

Stiamo parlando di Nerina Pieroni, una signora di ottantuno anni che si è spenta nella casa di riposo in cui si trovava da tempo, situata nei pressi di Cuneo. La donna ha mostrato ai giudici ed all’Italia intera tutta la sua grande abilità nel suonare il pianoforte, strumento con il quale ha incantato il pubblico.

La signora, stando alle prime indiscrezioni, sembra che si sia spenta in maniera serena, lasciando a Belen ed al pubblico di “Tu si que vales” il ricordo di una pianista di tutto rispetto, oltre che di una grande donna che ha mantenuto viva la sua passione fino all’ultimo respiro.