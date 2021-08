Ricordate Carmela, l’ex moglie di Gigi D’Alessio? Oggi è irriconoscibile | Ecco com’è diventata

In passato il cantante neomelodico è stato sposato con una donna che si chiama Carmela. Andiamo a scoprire com’è diventata

Anche se è famoso per tante delle sue splendide canzoni, spesso Gigi è finito al centro delle chiacchiere per via delle vicende che ruotano attorno alla sua vita sentimentale.

La sua storia d’amore con Anna Tatangelo è stata una di quelle che ha lasciato certamente il segno, giunta al termine dopo un lungo tira e molla. La separazione definitiva è arrivata ormai più di un anno fa e, a quanto pare, l’artista napoletano avrebbe già conosciuto la sua nuova fiamma.

La ragazza in questione si chiama Denise Esposito, la quale era una sua semplice fan fino al giorno in cui si sono incontrati. Per il momento nessuno dei due si è aperto a riguardo della loro relazione, tuttavia sono già diversi i scatti della coppia che circolano in rete. La Tatangelo invece, è stata accostata al cantante rap Livio Cori, ma anche in questo caso non ci sono state conferme da parte dei diretti interessati.

Carmela, l’ex moglie di Gigi D’Alessio

Stando all’ultimissima indiscrezione lanciata dal settimanale “Chi”, la giovane nuova compagna di D’Alessio sarebbe incinta.

Per lui si tratterebbe addirittura del quinto figlio, dopo quello messo al mondo insieme alla Tatangelo ed i tre nati dal matrimonio con la sua prima moglie, Carmela Barbato. Il matrimonio insieme a quest’ultima è arrivato nel lontano 1986, terminato poi nel 2006, anche se la separazione ufficiale è giunta soltanto nel 2014.

A quanto pare, la fine della loro relazione è da ricollegare proprio all’incontro tra l’artista campano e la cantante nata a Sora. In tempi non sospetti, l’ex moglie di Gigi è intervenuta sull’argomento togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Anna.

“Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi dice le cose che vuole e lei ripete”, questo il duro attacco da parte della donna che di certo non le ha mandate a dire.

Dopo la rottura con D’Alessio, Carmela ha vissuto una breve storia con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Aimone Angeli, conclusasi però nel giro di poco tempo. Ad oggi la Barbato ha fatto perdere completamente le sue tracce, tuttavia sappiamo che è tornata ad avere dei rapporti civili con il suo ex marito, soprattutto per il benestare dei tre figli che hanno avuto insieme.