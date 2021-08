Yari Carrisi non ce la fa più e confessa: “Ylenia è viva”

Le voci relative al caso di scomparsa di Ylenia Carrisi non accennano a placarsi. Di questo argomento ne ha parlato anche suo fratello Yari

La primogenita di Albano Carrisi e Romina Power è scomparsa da quasi trenta anni, tuttavia il caso in questione spesso e volentieri torna agli onori della cronaca.

Mentre il cantante di Cellino San Marco si è ormai rassegnato ad una probabilissima morte della figlia, la statunitense dal suo canto continua a tenere accesa la speranza di riabbracciarla.

Si è parlato per molto tempo della tragica vicenda, una ragazza nel fiore degli anni che ha fatto perdere completamente le sue tracce, mentre si trovava negli Stati Uniti. Era la notte di Capodanno tra il 1993 e il 1994, quando di lei non si è saputo più nulla.

Di possibili avvistamenti ce ne sono stati. Della sparizione si è discusso anche in diversi programmi tv, primo fra tutti “Chi l’ha visto?”. Durante le riprese della trasmissione targata Rai, sono pervenute tante chiamate che purtroppo si sono sempre rivelate pressoché inutili.

Leggi qui -> Al Bano Carrisi, arriva la confessione su Ylenia: “L’ho capito subito”. Clamoroso

Leggi qui -> Loredana Lecciso svela i rapporti con Al Bano: “Non è mai successo”

La confessione di Yari Carrisi

Poche ore prima della sua scomparsa, c’è stata una telefonata tranquilla tra lei e sua madre. Nei giorni precedenti invece, la giovane si era resa protagonista di alcuni accesi dibattiti con Al Bano, a causa di alcune loro incomprensioni.

Il drammatico evento non ha colpito nel profondo esclusivamente i suoi genitori, ma anche i fratelli. Tra questi c’è Yari, il quale ha parlato di sua sorella durante il corso di un’intervista concessa allo storico presentatore televisivo Maurizio Costanzo.

“Ylenia viva? In realtà non ho mai ricevuto nessun tipo di prova al contrario, quindi perché dovrei seppellire mia sorella così velocemente, così facilmente?”, queste le parole del figlio di Al Bano e Romina.

Nelle sue frasi emerge ancora un barlume di speranza, lo stesso che preserva ancora la Power. In seguito invece, nel mezzo della chiacchierata con il conduttore romano, Yari ha lanciato un ultimo pensiero all’indirizzo della ragazza scomparsa: “E comunque lei vivrà per sempre. Vivrà per sempre”.

Il suo ricordo è di quelli che possono essere definiti strappalacrime, per via delle sue parole cariche di commozione e di speranza. È estremamente difficile infatti arrendersi alla perdita di una persona così cara, anche se dopo diversi decenni sembra sempre più improbabile un suo eventuale ritrovamento.