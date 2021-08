Anbeta e l’abbandono ad Amici per ‘colpa’ di Maria De Filippi: “Ero un’extracomunitaria…”

Diversi anni fa Anbeta ha partecipato al talent show di Maria De Filippi, con la quale in seguito ha avuto un acceso dibattito

La talentuosa ballerina è diventata nota grazie alla sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”. La sua esperienza nel programma di Canale 5 risale al 2002, quando ha messo in luce tutto il suo talento nella danza.

Al termine dell’avventura si è dovuta accontentare del secondo gradino del podio, dato che la vittoria finale è spettata a Giulia Ottonello. Tuttavia il suo è stato un percorso più che positivo, essendo riuscita ad entrare nel cuore del pubblico italiano.

Successivamente la Toromani ha continuato a prendere parte alle riprese del programma, sia nei panni di ballerina professionista sia in quelli di insegnante. Dopo qualche tempo però, Anbeta ha abbandonato in maniera definitiva il suo incarico all’interno del seguitissimo format. Le motivazioni sarebbero da ricondurre ad una sua accesa lite proprio con la padrona di casa.

L’abbandono di Anbeta Toromani ad Amici

La moglie di Costanzo ha chiarito la situazione con la ballerina senza usare troppi giri di parole, anzi, è stata anche piuttosto dura nei suoi confronti.

“Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni”, ha tuonato Maria prima di proseguire nella strigliata: “Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va”.

Nonostante la Toromani abbia pertanto lasciato il programma, quest’ultima ha continuato comunque la sua carriera, esibendosi nelle stagioni a venire nei principali teatri italiani e non solo. A tal proposito, l’ex allieva della scuola di Amici è tornata a parlare del passato.

“Non rimpiango gli anni trascorsi in televisione, ma ormai il mio futuro è il teatro. Fino a qualche anno fa, non avevo la possibilità di poter scegliere. Ero un’extracomunitaria e le leggi italiane non mi permettevano nemmeno di fare le audizioni”, ha spiegato la ballerina durante un’intervista da lei rilasciata.

Stando alle sue parole dunque, la Toromani è felice della strada da lei intrapresa, tanto da essere ancora pienamente convinta della sua scelta di aver accantonato la televisione per dedicarsi agli spettacoli dal vivo.