Gerry Scotti, esplode di rabbia e distrugge tutto: il video inedito

L’amatissimo presentatore Mediaset è stato protagonista di un video in cui ha distrutto tutto in un’esplosione di rabbia

Il volto di Gerry è sicuramente uno dei più popolari agli occhi del pubblico nostrano, per merito dei tanti anni trascorsi da lui davanti alle telecamere.

Sulle frequenze dei canali del Biscione ha condotto una lunga lista di trasmissioni, la maggior parte delle quali hanno riscosso un ottimo seguito. Oltre alla sua lunga avventura dietro al bancone di Striscia la Notizia, Scotti ha guidato alcuni tra i quiz show maggiormente noti del palinsesto italiano.

Non molto tempo fa lo showman, suo malgrado, ha compiuto una sorta di “gaffe” insieme a Michelle Hunziker, proprio durante le riprese del tg satirico di Canale 5. I due hanno messo in scena una goffa imitazione dello stereotipo di persona dai tratti somatici asiatici, ricevendo delle aspre critiche da una famosa pagina di Instagram chiamata “Diet Pravda”.

La sfuriata di Gerry Scotti

Sempre nel corso dell’ultimo anno, Gerry ha riscontrato dei problemi di salute che lo hanno costretto ad un ‘riposo’ forzato.

Poco prima dell’inizio dello scorso inverno infatti, il conduttore ha contratto il Covid. A seguito del peggioramento delle sue condizioni fisiche, per il sessantaquattrenne ci sono volute quasi due settimane di ricovero in ospedale prima che tornasse in discreta forma.

Di quell’esperienza ne ha parlato insieme a Linus ed a Nicola Savino, durante una chiacchierata andata in onda sulle frequenze di Radio Deejay: “Non è stata una passeggiata…”, così ha esordito Scotti, prima di proseguire: “Sono stato fisicamente in una stanza che era nell’anticamera della terapia intensiva, mi hanno messo lì per non spaventarmi. Grazie a Dio ci sono stato 36 ore e mi sono bastate per tutta la vita”.

Nonostante la brutta avventura, tutti conoscono Gerry per la sua grande forza vitale e per la sua simpatia. Qualche tempo fa però, è stato pubblicato un video da parte degli stessi autori di “Striscia”. All’interno di questa clip risalente a parecchi anni orsono, è possibile vedere lo showman letteralmente furioso.

In un primo momento il conduttore se la prende con un uomo, a cui assesta un sonoro calcio nel sedere, mentre subito dopo afferra una mazza da baseball ed inizia a distruggere tutto ciò che lo circonda, lanciando al tempo stesso sedie ed oggetti in aria con gli occhi iniettati di rabbia.

In realtà però, il tutto non è altro che uno spettacolo del 1999 tenutosi a Santo Domingo, in cui Scotti ha interpretato una parte specifica. Proprio per fare uno scherzo ai suoi danni, gli autori del programma hanno deciso di riproporre questo filmato (disponibile sul sito internet di Striscia la Notizia) con il commento di una sempre ironica Michelle Hunziker.