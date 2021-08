Joe Bastianich decide di aprirsi e confessarlo: “Sono…”

Il noto imprenditore statunitense ha deciso di aprirsi attraverso una confessione inaspettata. Andiamo a vedere di che si tratta

Per diverse stagioni ha dominato la scena di “MasterChef”, al fianco di altri giudici competenti e, al tempo stesso, temuti come Carlo Cracco, Bruno Barbieri ed Antonino Cannavacciuolo.

Questi infatti, oltre alla loro indubbia capacità culinaria, riescono a mettere in soggezione i concorrenti del cooking show targato Sky. Ancora oggi risulta essere uno dei format più seguiti dai telespettatori.

A partire dallo scorso anno invece, Joe è stato chiamato in causa per prendere parte alla giuria di un altro programma. Stiamo parlando di “Italia’s got talent”, dove ha affiancato altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, ovvero Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Anche se non è uno chef, Bastianich è estremamente ferrato in materia culinaria. Egli infatti, gestisce una lunga serie di ristoranti e di locali sparsi in giro per il mondo, i quali gli fruttano sia un grande guadagno in termini economici sia un ampliamento continuo delle sue conoscenze.

La rivelazione di Joe Bastianich

Nato a New York verso la fine degli anni sessanta, il cinquantaduenne ha origini italiane. Probabilmente è da questo fatto che deriva il suo amore per il Bel Paese, nel quale si reca ogni qual volta ne abbia la possibilità.

Nella nostra penisola possiede alcuni splendidi vigneti, in virtù della sua passione per il vino, oltre naturalmente a diversi ristoranti. Questo tipo di vita però, porta il conduttore a continui spostamenti e, pertanto, a stare lontano dalla sua famiglia per lunghi periodi di tempo.

Joe è sposato con una donna che si chiama Deanna, dalla quale ha avuto tre figli, Olivia, Miles ed Ethan. Mentre loro vivono stabilmente nella Grande Mela, il lavoro dell’uomo lo porta spesso a non essere particolarmente presente a casa.

Di questo ne ha parlato lo stesso giudice di “MasterChef”, tramite un’intervista concessa al settimanale “Diva e Donna”. In riferimento alla sua famiglia infatti, Bastianich ha confessato: “Fare la vita che faccio io è da egoisti. So di aver fatto soffrire mia moglie e i miei figli con le mie scelte e mi dispiace”.

Naturalmente il suo rammarico è grande, tuttavia per lui non ci sono scelte, tanto che alla fine non gli resta che farsi un augurio: “Spero che un giorno capiranno il perché”.