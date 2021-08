Pietro, figlio di Gianni Morandi: ha lo stesso talento del padre | Ecco cosa fa

Il figlio di Gianni Morandi si chiama Pietro. Quest’ultimo sta dimostrando di possedere lo stesso talento di suo padre

Anche se oggi è innamoratissimo della sua Anna, in passato il cantante è stato sposato per diversi anni con un’altra donna, l’attrice Laura Efrikian.

Da quest’ultima ha avuto tre figli, di cui una purtroppo è morta dopo appena poche ore dalla sua nascita. Tuttavia è insieme alla sua attuale compagna che ha messo al mondo il più giovane. Facciamo riferimento proprio a Pietro che, a quanto pare, ha iniziato a seguire le orme paterne.

Ovviamente non sarà affatto semplice per lui emulare la carriera del noto genitore, in quanto parliamo di uno degli artisti più influenti in circolazione del nostro Paese. In realtà, Gianni è sulla cresta dell’onda ormai da decenni, nel corso dei quali ha composto diversi brani che sono rimasti impressi nella storia della musica italiana.

Il figlio più giovane di Gianni Morandi

Di recente Morandi è stato vittima di un incidente che ha tenuto in ansia i suoi tanti fan. Il luogo del misfatto è la campagna, dove il cantante stava bruciando dei rovi, prima di cadervi sopra accidentalmente.

A causa della sua perdita dell’equilibrio si è provocato delle ustioni sparse in alcune parti del corpo, ma particolarmente profonde su una mano. Adesso le sue condizioni sono in netta ripresa, con la ferita che con il passare dei giorni si sta rimarginando.

A prendersi cura di lui in quel periodo è stata naturalmente Anna, la madre del suo ultimo figlio, Pietro, nato nel 1997. Il ventiquattrenne crescendo si è avvicinato sempre di più al mondo della musica, dove si è fatto strada con il nome d’arte di “TrediciPietro”.

Appena lo scorso mese di aprile il figlio di Gianni ha pubblicato il suo ultimo album, intitolato “X Questa Notte”. La notizia è stata data da lui stesso con un post caricato sul suo account di Instagram, seguito già da quasi duecentomila follower.

Pietro sta dunque seguendo la strada del padre, anche se il suo genere musicale è totalmente diverso. Il ragazzo è infatti un talentuoso rapper che sta già riscuotendo un buon seguito, soprattutto tra il pubblico giovanile.