Tina Cipollari e i guadagni a Uomini e Donne: cifre da far invidia ai calciatori

La celebre opinionista di Uomini e Donne guadagna delle cifre davvero elevate. Andiamo a scoprire nel dettagli di quanto si parla

Il suo approdo nel programma di Maria De Filippi risale ormai ad un ventennio fa. Per la precisione era il 2001, quando Tina è scesa per la prima volta dai gradini del noto dating show di Canale 5.

Inizialmente ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice, mentre poi è salita sul trono. Ora invece, è molto tempo che veste i panni dell’opinionista, al fianco del suo collega ed amico Gianni Sperti. Nel corso degli anni è diventata sempre più protagonista della trasmissione, in particolare per via delle sue battute sempre pungenti.

La dama maggiormente presa di mira dalla Cipollari è senza dubbio Gemma Galgani, altro perno fondamentale del format proposto dalla moglie di Maurizio Costanzo. Le due infatti, non perdono occasione di esibirsi in accese discussioni, nelle quali spesso volano anche parole pesanti.

Leggi qui -> Tina Cipollari: la notizia lascia i fan sconcertati. Non è la prima volta!

Leggi qui -> Tina Cipollari, chi è davvero il volto storico di Canale5?

Ecco gli incassi di Tina Cipollari

Anche se solitamente è impegnata a parlare delle vite private degli altri, la sua è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica.

La storia d’amore con il parrucchiere Kikò è nota a tutti. I due sono stati insieme per diversi anni. Si sono conosciuti proprio durante le riprese del dating show targato Mediaset, mentre nel 2005 sono giunti alle nozze.

Dalla loro relazione sentimentale sono nati tre figli, i quali però non hanno potuto impedire la separazione dei genitori. Nel 2018 invece, Tina ha annunciato di essersi legata a Vincenzo Ferrara, noto imprenditore toscano.

Lo stesso discorso vale per Kikò, che infatti ha conosciuto un’altra donna che le fa battere il cuore, a dispetto delle voci che lo vedevano ancora innamorato della sua ex moglie.

La Cipollari è sempre riuscita a coniugare alla grande la sua sfera personale a quella lavorativa. La sua presenza nel parterre di Uomini e Donne le frutta tra l’altro dei guadagni non indifferenti.

Secondo diverse fonti in giro per il web, l’opinionista si porta a casa circa 2000 per ogni puntata registrata. Considerando che vengono trasmessi dai sei agli otto episodi al mese, Tina incassa una somma che va dai 12 ai 16 mila euro ogni trenta giorni.

A questi numeri inoltre, vanno aggiunti i suoi incassi derivanti dalle varie ospitate negli altri programmi, che senz’altro contribuiscono a far crescere ulteriormente il ricavato complessivo.