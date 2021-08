Andrea Bocelli, il brutto incidente: venne trasportato in ospedale con l’elicottero

Il celebre tenore italiano è stato vittima di un brutto incidente, a seguito del quale è stato trasportato con l’elicottero in ospedale

Dopo il lungo periodo di stop forzato dei concerti dovuto alla pandemia di Coronavirus, Bocelli finalmente è potuto tornare ad esibirsi dal vivo.

L’11 giugno ha cantato allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della gara inaugurale dei campionati europei di calcio, nella quale si sono affrontate Italia e Turchia. Soltanto qualche giorno fa invece, il cantante è stato protagonista di un altro evento.

Nella suggestiva cornice del Circo Massimo infatti, ha stregato il pubblico con oltre un’ora di grande musica. La serata è stata trasmessa anche in diretta sulle frequenze di Rai 3, condotta dalla presentatrice Milly Carlucci.

Artista di fama mondiale, Andrea nel corso della sua fantastica carriera ha calcato i palcoscenici più importanti dell’intero pianeta. Con le sue melodie e con la sua voce ha letteralmente stregato le platee che non possono far altro che rimanere estasiate dall’immensa abilità canora di Bocelli.

Leggi qui -> Ambra Angiolini, il ricovero affrontato: il triste motivo che nessuno si aspettava

Leggi qui -> Barbara D’Urso e il futuro in Mediaset. Clamoroso annuncio!

Il brutto incidente di Andrea Bocelli

Aprendo il capitolo legato alla sua sfera personale, nel 2014 il cantante ha sposato Veronica Berti, dalla quale ha avuto la piccola Virginia.

Tuttavia, Andrea in passato è già convolato a nozze con una donna che si chiama Enrica Cenzatti. Insieme a quest’ultima ha messo al mondo i suoi primi due figli, Amos e Matteo, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1997.

Qualche anno fa però, Bocelli ha fatto preoccupare e non poco la sua splendida famiglia, a causa di un brutto incidente in cui è incappato. Durante un giro a cavallo infatti, nei pressi della sua tenuta in Toscana, è stato vittima di una rovinosa caduta, la quale gli ha provocato varie ferite e contusioni.

Una forte botta alle costole ed un trauma cranico, questo è il referto emesso dalla struttura ospedaliera di Pisa dove è stato trasportato da un elicottero di soccorso. Per fortuna fin da subito i medici hanno rassicurato i suoi cari sulle condizioni di salute dell’artista, che dopo alcuni giorni di ricovero è stato dimesso.

A seguito della notizia del suddetto incidente però, a stare in ansia non sono stati soltanto i suoi familiari, bensì anche milioni di fan provenienti da ogni angolo del mondo che lo stimano e lo rispettano infinitamente.