Giulia Salemi, il ricovero inaspettato: la grande paura della mamma

L’ex gieffina è stata costretta ad un ricovero inaspettato, motivo per cui la mamma ha vissuto momenti di paura

Senza alcun dubbio l’ultima annata della Salemi è stata ricca di soddisfazioni e di successi, avendo incrementato in maniera sensibile la sua visibilità, anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia si può definire più che positivo. La sua eliminazione è arrivata in semifinale, tuttavia ha conosciuto quello che ancora oggi è il suo fidanzato, ovvero Pierpaolo Pretelli.

Nella prossima stagione televisiva quest’ultimo sarà ancora nuovamente protagonista, ma questa volta sulle frequenze dei canali Rai, dove prenderà parte alla trasmissione guidata da Carlo Conti “Tale e Quale Show”.

Pierpaolo in effetti, anche durante la sua permanenza al Gf Vip ha dimostrato di possedere delle ottime qualità da imitatore, come sottolineato più volte anche dallo stesso Alfonso Signorini.

Il ricovero di Giulia Salemi

Un altro degli episodi che hanno maggiormente caratterizzato l’avventura di Giulia durante le riprese del reality show di Canale 5 è l’ingresso di sua madre.

Da allora infatti, anche Fariba ha riscosso un certo seguito, tanto che quest’anno è partita in direzione Honduras per partecipare come naufraga all’Isola dei Famosi. La sua gara è finita dopo ben settantuno giorni, nonostante sia stata la più nominata in assoluto dal gruppo.

Soltanto qualche tempo fa invece, è stata la stessa mamma della Salemi a condividere sui social la notizia del ricovero della ragazza: “Vi prego di mandare l’energia positiva per la mia cucciola che in questo momento è in pronto soccorso con febbre a 40”.

Tuttavia, subito dopo, Fariba ha comunque rassicurato i numerosi follower di Giulia affermando che si trattasse soltanto di una febbre altissima, per colpa della quale è stata inizialmente in forte apprensione. L’ex gieffina si è infatti ripresa in fretta, tornando in poco tempo in forza ed in salute.

Al momento mamma e figlia sono unite ed affiatate, anche se in seguito alla partecipazione della fidanzata di Pretelli al Grande Fratello Vip c’erano state delle forti tensioni tra le due.

Ormai però è acqua passata, con tutte le parti in causa ritornate alla serenità. La storia d’amore tra la Salemi e Pierpaolo prosegue alla grande, tanto che si è parlato addirittura di possibili nozze, anche se per ora si tratta di semplici voci di corridoio.