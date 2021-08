Walter Nudo, dal successo epocale alla malattia mortale: come sta oggi dopo il ricovero in codice rosso

Il noto attore italiano nato a Montreal è stato vittima di una durissima malattia. Andiamo a scoprire le sue attuali condizioni di salute

La vita di Walter Nudo è stata messa in serio pericolo a causa dell’arrivo di una malattia gravissima, tanto che lo stesso ha confessato di aver creduto di non farcela.

Nel corso della sua carriera si è sempre distinto per le sue qualità umane, oltre naturalmente a quelle artistiche. L’ultima volta che è salito sul set cinematografico risale al 2018, anno in cui ha preso parte alle riprese della pellicola diretta da Federico Alotto intitolata “Ulysses: A Dark Odissey”.

Una delle caratteristiche per cui Walter è riconosciuto è sicuramente il suo fisico imponente, frutto del tanto sport da lui praticato, come il karate ed il pugilato, fino ad arrivare all’automobilismo. La sua prestanza è stata sotto gli occhi di tutto il pubblico italiano anche in occasione della prima edizione dell’Isola dei Famosi, dove Nudo si è imposto come vincitore finale.

Ecco le condizioni di Walter Nudo dopo la dura malattia

Per Walter, l’esperienza come naufrago non è stata l’unica all’interno di un reality show. Egli infatti, nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello Vip. Anche qui è stato in grado di trionfare al termine delle riprese, salendo nuovamente sul gradino più alto del podio.

Purtroppo però, meno di un anno dopo, l’attore ha vissuto dei momenti di puro terrore. Lo ha raccontato lui stesso durante un’intervista esclusiva concessa al settimanale “Chi”.

“Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni distorti. Ho pensato sto morendo“, queste le parole di Nudo apparse sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Successivamente, l’ex gieffino ha raccontato di esser riuscito a prendere il telefono per chiamare un taxi, con cui si è recato da un suo amico medico. Dopo aver compreso la gravità delle sue condizioni invece, gli è stato suggerito un ricovero immediato. Al cinquantunenne sono state diagnosticate infatti due ischemie al cervelletto, perdendo pertanto la coordinazione di buona parte del corpo.

Incurante del consiglio però, Walter ha preso l’aereo ed è tornato in Italia, dove si è sottoposto ad un intervento immediato. Poco prima dell’operazione è letteralmente scoppiato a piangere dalla gioia, in quanto il timore di non resistere fino a quel momento era tantissimo.

Fortunatamente le sue condizioni di salute sono tornate ad essere discrete, anche se dovrà comunque effettuare dei controlli periodici, in modo tale da non correre nuovamente un rischio tanto grande quanto spaventoso.