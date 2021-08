Carlo Conti, il vizio che nessuno si aspettava: “Tuo padre… ci è morto”

Il noto presentatore Rai ha svelato un dettaglio della sua vita privata, risalente a diverso tempo fa. Vediamo di che si tratta

L’ascesa di Conti verso il successo sul piccolo schermo è stata inarrestabile. Con il passare degli anni infatti, è diventato sempre di più un punto di riferimento per la Rai, la quale gli ha affidato la guida di alcune delle trasmissioni di punta dell’emittente.

Carlo è stato al timone del Festival della canzone italiana per tre edizioni consecutive, dal 2015 al 2017, dove tra le altre cose ha messo in luce le sue ottime capacità organizzative. La stessa sorte toccherà al suo collega Amadeus, che anche nel 2022 sarà il conduttore della celebre kermesse canora per il terzo anno di fila.

Visti i successi delle ultime due edizioni infatti, dai piani alti della rete è scaturita la decisione di puntare nuovamente sul marito di Giovanna Civitillo, il quale dopo un periodo di riflessione ha accettato l’importante incarico.

Carlo Conti e il racconto del brutto vizio

Nel giugno del 2012 lo showman nato nel capoluogo toscano ha sposato sua moglie, la costumista Francesca Vaccaro, dalla quale ha avuto il suo unico figlio di nome Matteo, venuto alla luce nel 2014.

Il conduttore ha confessato che non si è trovato fin da subito a suo agio nei panni del papà. Questo perché il suo babbo è deceduto quando Carlo aveva da poco compiuto il primo anno di età, motivo per cui non ne ha alcun ricordo.

Vista la prematura scomparsa del genitore, Conti è stato cresciuto dalla sola madre, Lolette. Quest’ultima è venuta a mancare nel 2002, lasciando un vuoto profondo nel cuore di suo figlio.

Il timoniere di “Tale e Quale Show” ha rivelato un aneddoto riguardante la donna, tramite un’intervista da lui concessa. Un giorno, non appena rientrato in casa, ha trovato un pacchetto di sigarette in cucina, per l’esattezza sopra al frigorifero.

Girandosi ha trovato di fronte a sé la sua mamma, la quale gli ha detto: “Prima che lo facciano gli amici, ho pensato di farti provare io. Sappi però che il tuo babbo con il fumo c’è morto”. Il genitore di Carlo si chiamava Giuseppe, spentosi prematuramente all’inizio degli anni sessanta a causa di un cancro ai polmoni.

Dopo essersi acceso una sigaretta dunque, il presentatore televisivo ha cominciato a tossire fortemente. Di questo insegnamento che la madre gli ha voluto dare ne ha fatto tesoro, tanto che da allora fino ad oggi non ha mai più fumato.