Dramma nel cast di Beautiful: il brutto tumore dell’attrice

Un brutto tumore ha colpito un’attrice all’interno del cast di Beautiful. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta

Serie tv campione di ascolti, Beautiful a distanza di trentaquattro anni dalla sua prima puntata è ancora oggi la più seguita al mondo.

Con oltre 8500 episodi si attesta ovviamente anche tra le più longeve in assoluto, nonostante il cast abbia subito delle inevitabili variazioni nel corso del tempo. Secondo le stime, circa 35 milioni di telespettatori provenienti da ogni angolo del pianeta guardano quotidianamente la celebre soap opera.

Lo stesso discorso vale anche per il nostro Paese, dove viene trasmessa a partire dall’inizio degli anni novanta, risultando ancora oggi una serie da record. Ad ulteriore dimostrazione della caratura di Beautiful ci sono anche i tanti riconoscimenti che gli sono stati assegnati, tra cui spiccano su tutti i tre Emmy Award.

Le vicende che ruotano attorno alla famiglia Forrester tengono il pubblico incollato davanti al piccolo schermo da più di tre decenni, soprattutto grazie alla bravura dei diversi interpreti che ne fanno parte.

L’attrice di Beautiful vittima del cancro

Dal 2017 fino al 2018 ha partecipato alle riprese di Beautiful un’attrice che ha ricoperto il ruolo di Shirley Spectra.

Stiamo parlando di Patrika Darbo, nota anche per la sua presenza nella soap opera intitolata “Days of our lives”, conosciuta in Italia come “Il tempo della nostra vita”. Nata nello Stato della Florida verso la fine degli anni quaranta, qualche tempo fa è stata colpita da un tumore.

Le è stato diagnosticato un cancro alla pelle, notizia che ha sconvolto letteralmente sia le persone a lei vicine che tutti i suoi tanti fan più affezionati. La brutta malattia l’ha costretta a finire sotto i ferri per un intervento al naso, decisione inevitabile per tentare di ripristinare le sue gravi condizioni di salute.

Per fortuna sembra che, con il passare del tempo, l’attrice statunitense abbia quasi recuperato completamente, anche grazie alla sua spiccata determinazione. Oltre a questo, la Darbo ha cercato di ‘sfruttare’ la sua malattia per uno scopo veramente nobile.

Patrika infatti, attraverso il racconto del suo dolore, si è impegnata nel sensibilizzare il suo pubblico nei confronti della prevenzione, la quale al giorno d’oggi è in grado di salvare milioni e milioni di vite.