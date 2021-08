Francesco Totti, la drammatica ammissione: “La diagnosi? Un colpo al cuore”

Lo storico capitano della Roma ha confessato che la diagnosi è stata un colpo al cuore. Scopriamo qualche particolare in più

Uno dei calciatori italiani più forti di sempre è stato vittima di una malattia, della quale ne ha parlato attraverso una drammatica confessione.

Il suo immenso talento dimostrato durante gli anni di carriera ha permesso al “pupone” di essere riconosciuto non solo in Italia ma in gran parte del mondo. È riuscito infatti ad entrare nel cuore di milioni e milioni di appassionati di calcio, per merito della sua fantasia con cui ha fatto divertire il pubblico per molto tempo.

Sicuramente l’estro è una delle sue tante doti, anche se Totti può essere definito tranquillamente un giocatore completo. Forza fisica, tiro preciso ed esplosivo, classe cristallina e visione di gioco fuori dal comune, questi sono alcuni attributi che hanno distinto l’ex numero dieci giallorosso fino al 2017, stagione in cui ha appeso gli scarpini al chiodo.

Leggi qui -> Totti e Ilary, seconda luna di miele per l’innamoratissima coppia

Leggi qui -> Ilary Blasi, la grande paura per il figlio: la denuncia in pubblico

La dura ammissione di Francesco Totti

Come possiamo vedere anche dai suoi canali social, in particolar modo su Instagram, Francesco dedica molto tempo alla sua famiglia.

Anche nei giorni scorsi ha pubblicato alcune storie in cui si è immortalato in compagnia dei suoi cari, insieme ai quali sta trascorrendo questo periodo di vacanze estive. Qualche settimana fa sono stati in Russia, dove hanno visitato alcuni dei luoghi storici della capitale sovietica, mentre di recente il pupone ha caricato uno scatto mentre si trovava nel bel mezzo del mare di Ponza.

Adesso è dunque un momento felice e di relax per il campione del mondo del 2006, a differenza di quello che ha passato lo scorso anno. Francesco infatti, sempre tramite i social, ha confessato di essere risultato positivo al Covid 19.

“La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi a casa”, le parole con cui il marito della Blasi ha espresso il terrore provato in quel preciso frangente.

Come affermato dallo stesso, è proprio grazie alla celerità con cui ha affrontato la malattia che è riuscito a sconfiggerla: “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata”.