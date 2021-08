George Clooney, il male incurabile: rischia la paralisi

Il famosissimo attore hollywoodiano è vittima di un male incurabile. Scopriamo insieme di che cosa si tratta

Nonostante i suoi esordi risalgano a molto tempo prima, il notevole incremento della sua fama è dovuto alla sua partecipazione nella nota serie tv “E.R. – Medici in prima linea”, in cui è stato presente dal 1994 al 1999 vestendo i panni di Doug Ross.

Dalla seconda metà degli anni novanta ha cominciato a ricevere degli incarichi di prim’ordine, tra cui quelli in “Batman e Robin”, “La sottile linea rossa” e “Out of Sight”. Nel 2001 invece ha recitato in “Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco”, diretto da Steven Soderbergh.

In passato è stato legato alla nostra bellissima Elisabetta Canalis, di cui ha parlato in tempi non sospetti nel corso di un’intervista. Di lei ha detto di avere soltanto dei bei ricordi, in particolar modo della sua simpatia e della sua ironia, doti che la rendono una donna eccezionale.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

George Clooney e i problemi di salute

Appena lo scorso anno, per la precisione nel mese di dicembre, è stato distribuito nelle sale cinematografiche il suo ultimo film. George è stato sia il regista, che il produttore, che il protagonista assoluto di questa pellicola, intitolata “The midnight sky”, in italiano “Il cielo di mezzanotte”.

Si tratta di un thriller fantascientifico ambientato nel 2049 in cui Clooney interpreta un personaggio chiamato “Augustine Lofthouse”, un astronomo che vive in completa solitudine presso una stazione scientifica situata nel Polo Nord.

Qualche tempo fa invece, proprio durante le riprese di un altro film, l’ex della Canalis è stato vittima di un brutto incidente. Mentre stava girando una scena di tortura nella pellicola “Syriana”, l’attore si provocò la frattura del naso cadendo da una sedia.

Proprio dal naso fuoriuscì il liquido spinale, tanto che il rischio corso da George fu addirittura quello della paralisi. Nonostante abbia evitato di rimanere paralizzato però, le conseguenze furono comunque molto pesanti.

Dall’emicrania alla perdita di memoria, passando per una cefalea ortottica, sintomi che ancora oggi attanagliano la star di Hollywood. A quanto pare infatti, per questo tipo di disturbi non esiste una cura in grado di farli scomparire in via definitiva. Tuttavia, attraverso l’aiuto della fisioterapia e di qualche piccolo intervento chirurgico, Clooney riesce a svolgere una vita normale, sia in privato che sul set, dove ancora oggi domina la scena internazionale.