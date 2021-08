Albano Carrisi, l’ammissione sui figli: “È la mia preferita…” | Nessuno se lo aspettava

Il noto artista pugliese si è reso autore di un’ammissione sui figli, eleggendo la sua preferita. Scopriamo di chi si tratta

La vita privata di Al Bano scatena la curiosità e l’attenzione dei suoi tantissimi fan da ormai diversi decenni. Fin dagli inizi della storia d’amore che ha avuto con la sua ex moglie Romina Power infatti, il nome del cantante è finito spesso al centro delle cronache rosa.

Insieme alla statunitense ha messo al mondo ben quattro figli, tra cui la primogenita Ylenia che è tragicamente scomparsa da tempo. Dopo la rottura con la Power invece, Carrisi ha intrapreso una relazione sentimentale con Loredana Lecciso.

Da quest’ultima ha avuto i suoi due ragazzi più giovani, ovvero Yasmine ed Albano Junior. Il cantante di Cellino San Marco ama tutti i figli incondizionatamente ed alla stessa maniera. È sempre stato un ottimo genitore, severo al punto giusto ma comprensivo ed amorevole. Nonostante sia in grado di essere sempre al passo con i tempi infatti, Al Bano è comunque un uomo dai vecchi e sani principi, primo fra tutti quello della famiglia.

La figlia preferita di Al Bano

Nella scorsa stagione televisiva, lo storico cantante di origini meridionali ha partecipato alle riprese del talent show targato Rai, “The Voice Senior”.

Al suo fianco c’è stata niente poco di meno che sua figlia Yasmine, la quale di recente ha contratto il Covid 19. A dispetto di alcuni sintomi come febbre e tosse le sue condizioni sembrano stabili, tanto che la stessa ha rassicurato i suoi fan sul fatto che presto tornerà in forma.

In tempi non sospetti invece, i due hanno ricevuto la brutta notizia secondo la quale non saranno riconfermati per la prossima edizione del programma in onda sul primo canale nazionale. Carrisi non ha nascosto la sua delusione, anche se ha preso il tutto con estrema diplomazia, non controbattendo pertanto la scelta dell’emittente.

Nonostante l’ottimo rapporto con Yasmine però, c’è un’altra figlia a cui Al Bano è particolarmente legato. Stiamo parlando della sua terzogenita Cristel, nata nel 1985 dalla relazione con Romina.

Il cantante infatti, in riferimento alla trentacinquenne, ha spesso delle bellissime parole, affermando che si tratta di una ragazza solida e particolarmente determinata. Quest’ultima ha avuto già diverse esperienze televisive, tra cui la partecipazione al reality show “La fattoria” oltre alla conduzione di alcuni programmi, come “Lo zecchino d’oro” e “55 passi nel sole”.