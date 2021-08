Belen Rodriguez, l’avvenimento ha fatto a pezzi la sua vita: “…È morto d’infarto”

Belen Rodriguez ricorda l’avvenimento che ha fatto a pezzi la vita della showgirl argentina: ecco cosa è accaduto.

Belen Rodriguez ha avuto una crescita esponenziale in Italia nell’ultimo decennio. La showgirl argentina infatti dopo il suo sbarco nel bel paese si è fatta apprezzare in diverse trasmissioni di successo accrescendo la propria fama. Bella e di spiccata intelligenza, queste le sue caratteristiche principali.

Il carattere peperino le ha poi permesso di allargare il cerchio delle proprie conoscenze. Naturalmente ha inciso anche la relazione con Fabrizio Corona, il bad boy italiano per eccellenza. Successivamente la relazione con Stefano de Martino ed infine una storia d’amore ancora attuale con Antonio Spinalbanese. Andando però indietro nel tempo colpisce una problematica che l’ha colpita da vicino, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ecco cosa è accaduto alla showgirl argentina

La conduttrice e modella infatti ha analizzato nel dettaglio un vero e proprio trauma subito da ragazzina che l’ha vista protagonista: “Da un anno vado dalla psicoanalista alla ricerca della bambina che non è mai stata e per dimenticare quella pistola che mi puntarono alla testa”.

Una vera e propria rivelazione shock, in cui racconta tutto nel dettaglio, con Belen che svela la parte di sé più delicata, aprendo i cassetti della memoria, questi rimasti chiusi per troppo tempo. L’episodio di cui parla è accaduto nella patria della showgirl, parliamo dell’Argentina. Ecco cosa le è accaduto nello specifico.

L’infarto e le condizioni gravi

La famiglia infatti è stata vittima di un sequestro. Il ricordo è ancora vivo nella memoria: “Una volta, erano le nove di sera, stavo rientrando in macchina con una persona, quando ci ha fermato un uomo con un passamontagna e una pistola in mano. Sono stata presa per i capelli, tirata fuori dall’auto e buttata per terra. Poi sono arrivati altri tre uomini armati che ci hanno portato dentro casa e hanno rinchiuso tutta la mia famiglia in bagno”.

Una violenza inaudita: “Il giorno dopo, quando ci siamo liberati e abbiamo dato la notizia, mio nonno paterno è morto d’infarto”. Episodio che ha avuto ripercussioni nella vita di Belen: “Da quel momento per me è stato un inferno, non volevo stare a casa da sola, avevo paura di essere ammazzata, ero una ragazzina adolescente che aveva visto la morte in faccia”.