Claudio Bisio e i capelli persi in giovane età: il retroscena mai svelato

Dietro alla perdita dei capelli di Claudio Bisio in giovane età, si cela un retroscena che in pochi conoscono. Andiamo a scoprirlo insieme

Il comico piemontese presto farà il suo ritorno sul set cinematografico. Lo ha rivelato durante il “Filming Italy Sardegna Festival”, manifestazione a cui ha preso parte soltanto alcuni giorni fa.

La prossima pellicola che vedrà Bisio protagonista è diretta da Paolo Costella, all’interno della quale sarà possibile assistere alla storia di due coppie, di cui una composta da lui e dall’attrice Vittoria Puccini.

Le riprese si terranno nella nostra capitale. Con la sua proverbiale ironia, Bisio ha scherzato lamentandosi del grande caldo che si troverà ad affrontare a Roma durante l’intero mese di agosto. I suoi impegni tuttavia, non si limitano di certo alla sua partecipazione al suddetto film.

Di recente infatti, ha terminato le riprese della nuova stagione di “Cops 2 – Una banda di poliziotti”, serie tv che verrà trasmessa ancora una volta sulle frequenze dei canali Sky, con la regia di Luca Miniero.

Il retroscena sui capelli di Claudio Bisio

Come se quello detto finora non bastasse, nel mese di novembre Claudio sarà impegnato anche sul piccolo schermo. In occasione del venticinquesimo anniversario della trasmissione targata Mediaset “Zelig” infatti, egli prenderà parte alle tre serate in programma, le quali verranno trasmesse come al solito su Canale 5.

Nel corso degli anni l’attore ha dimostrato anche di avere una certa predisposizione per l’uso dei social network. Gestisce ad esempio una seguitissima pagina di Instagram che conta quasi duecentocinquantamila follower.

Oltre a questa, il comico ha anche un sito internet chiamato “claudiobisio.it”, dove è presente il racconto di alcuni aneddoti legati alla sua vita ed alla sua carriera. Tra i vari, ce n’è uno in particolare relativo ai suoi capelli, persi ormai molti anni orsono.

Durante il periodo degli studi, Bisio venne espulso dall’istituto che all’epoca frequentava a causa di un taglio di capelli troppo lungo. Il regolamento infatti, prevedeva un certo tipo di capigliatura, che a quanto pare non era affatto quella dell’attore.

Poco dopo la fine del suo percorso scolastico, Claudio ha iniziato a perdere i capelli. Avendo avuto circa venti anni però, la maggior parte dei registi voleva affidargli dei ruoli da anziano, ma con grande tenacia e spirito combattivo è stato in grado di emergere ugualmente. Oggi è infatti riconosciuto come uno dei comici maggiormente apprezzati del nostro Paese, grazie allo smisurato talento di cui dispone.