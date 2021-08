Emanuela Tittocchia, volto di Centovetrine: “Ho rischiato di morire” | Come sta

La nota attrice di Centovetrine ha confessato di aver rischiato la morte. Andiamo a scoprire insieme come sta oggi

Nata a Torino all’inizio degli anni settanta, la Tittocchia ha preso parte alla serie tv di Canale 5 per diverse stagioni.

All’interno di “Centovetrine” ha interpretato il personaggio di Carmen Rigoni, uno dei ruoli per cui si è fatta maggiormente conoscere dal pubblico italiano. Tuttavia Emanuela ha lavorato anche in un’altra soap opera molto seguita dai telespettatori, ovvero “Un posto al sole”, anche se si è trattato di un’esperienza molto più breve.

Soltanto qualche mese fa invece, Emanuela è sbarcata sulle spiagge dell’Honduras, dove ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Entrata a reality show in corso, l’attrice è rimasta in gara fino alla sua eliminazione al televoto, arrivata dopo ventidue giorni di convivenza con gli altri naufraghi.

La quarantunenne è spesso presente anche all’interno dei principali salotti televisivi, come ad esempio quello di “Live – Non è la d’Urso”, dove ricopre il ruolo di opinionista.

La tragedia sfiorata da Emanuela Tittocchia

Durante l’avventura come naufraga, tutti i suoi fan hanno avuto modo di apprezzare tra le altre cose anche la sua bellezza.

Oggi infatti, Emanuela è completamente a suo agio con le forme del suo corpo, ma in passato non è stato sempre così. Come confessato dalla stessa tramite un post di Instagram, ha rivelato di avere sofferto moltissimo, tanto da arrivare a temere il peggio.

“Da adolescente non mi piacevo, rifiutavo il mio corpo, mi vedevo grassa e così ho iniziato a non mangiare. Mi sono ammalata di anoressia e ho rischiato di morire”, le dichiarazioni agghiaccianti dell’attrice.

Nella seconda parte del messaggio però, la Tittocchia ha affermato di essere riuscita a venir fuori da quella delicatissima situazione: “Qualche anno fa ho fatto finalmente pace con me stessa e oggi mi piaccio e mi piace pubblicare e mostrare foto in cui il mio corpo si vede ed io mi sento sicura”.

Tuttavia, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha nascosto che il percorso di guarigione è stato “lungo e faticoso”, ma finalmente non ha più paura del giudizio altrui, piuttosto ha la consapevolezza che ciò che conta maggiormente non è il lato estetico ma è quello che ha dentro.