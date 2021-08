Enzo Salvi, il dolore che l’ha distrutto completamente: “Perso un figlio”

L’esilarante attore comico è stato afflitto da un dolore grandissimo. Andiamo a vedere insieme cosa gli è successo

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quasi per caso. Egli infatti, dopo la fine degli studi ha lavorato come giardiniere, dove i suoi colleghi hanno notato la sua ironia innata.

Questi ultimi lo hanno convinto pertanto a prendere parte ad alcuni spettacoli di cabaret, durante i quali sono emerse tutte le sue qualità di intrattenitore. Una volta acquisita questa consapevolezza, Enzo ha esordito ufficialmente a teatro.

Verso la fine degli anni novanta è salito per la prima volta sul set cinematografico, con la sua partecipazione alle riprese di “Vacanze di Natale 2000”, diretto dal noto regista Carlo Vanzina.

Dopo il debutto ha recitato in una lunga serie di pellicole, la maggior parte delle quali di genere comico. Tra queste ricordiamo ad esempio, oltre ai vari cinepanettoni, “A Natale mi sposo”, “Box office 3D”, “Fausto e Furio”, “Operazione vacanze” e tanti altri ancora.

L’immenso dolore di Enzo Salvi

Passando al presente invece, proprio quest’anno Enzo ha partecipato ad un cortometraggio diretto da Emiliano Locatelli intitolato “Solamente tu”.

Oltre a quella per la recitazione, l’attore ha anche un’altra grande passione, ovvero quella nei confronti degli animali. Tutti i suoi fan conoscono ad esempio il suo amore verso i pappagalli, tanto che è presidente di un’associazione chiamata “Passione pappagalli free flight”.

Tuttavia, è stato proprio a causa di un animale che Salvi è caduto in un profondo sconforto. Facciamo riferimento al suo cagnolino Victor, con il quale ha trascorso oltre un decennio di vita, passando il tempo insieme a lui sia nei periodi di gioia che in quelli di dolore, fino al giorno della sua dipartita.

“Questo non è l’ultimo bacio Victor è solamente un Arrivederci Amico Mio. Senza di Te è dura. Vivrai sempre nel mio cuore”, questo il messaggio strappalacrime apparso sotto ad una fotografia pubblicata sul profilo Instagram in cui è immortalato insieme al suo quattro zampe.

In un altro post invece, Enzo ha ribadito ancora una volta l’importanza che ha rivestito Victor nella sua esistenza: “Pubblicare le foto o video di colui che mi ha donato 10 meravigliosi anni della sua vita è come tenerlo in vita, ho perso un figlio e mi manca da morire”.