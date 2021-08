Nancy Brilli e la separazione con Massimo Ghini: “Eravamo io lui e…” | Tutta la verità

A distanza di molti anni dalla loro separazione, è venuta a galla la verità relativa ai motivi che hanno portato alla rottura definitiva

I due noti attori italiani sono convolati a nozze nel 1987, dopo essersi conosciuti qualche tempo prima su un set televisivo.

La serie “galeotta” si intitola “Due fratelli”, con regia di Alberto Lattuada. Mentre per Nancy si trattava di una delle sue prime esperienze, Massimo aveva già messo a repertorio diverse partecipazioni in svariate pellicole.

Sicuramente la carriera dell’attore capitolino è stata più prolifica di quella della sua ex moglie, anche se quest’ultima ha preso parte alle riprese di film di grande successo, come “Compagni di scuola” di Carlo Verdone, “Piccoli equivoci” di Ricky Tognazzi e “Maschi contro femmine” di Fausto Brizzi.

La sua apparizione più recente sul grande schermo risale invece al 2017, quando ha recitato nella commedia drammatica diretta da Alessandro Valori, con il titolo “Tiro libero”.

Ecco tutta la verità sulla separazione tra i due attori famosi

Per quanto riguarda Ghini invece, ancora oggi è molto attivo sia al cinema che in tv. Sul piccolo schermo ad esempio, soltanto nello scorso anno, ha partecipato alla serie intitolata “Vivi e lascia vivere“, dove ha interpretato il personaggio dell’imprenditore “Toni Romani”.

Ormai sono passati tanti anni dalla loro rottura, arrivata nel 1990, pertanto dopo circa tre anni di matrimonio. Entrambi si sono poi ricostruiti una vita, diventando anche genitori. Nancy ha un figlio che si chiama Francesco, nato nel 2000, mentre Massimo ha ben quattro figli, arrivati da due donne diverse.

Per molto tempo i due hanno preferito non parlare dei motivi che hanno fatto naufragare la loro storia d’amore. Tuttavia, di recente, l’attrice ha svelato alcuni retroscena durante un’intervista davanti alle telecamere del programma presentato dalla Balivo “Vieni da me”.

Dalle parole della Brilli, è possibile intuire che l’ex marito sia stato per certi aspetti un “donnaiolo”. “È successo che Massimo è un uomo molto accogliente con tutti e con tutte, e dunque eravamo io lui e altre, accertate no perché dopo tanti anni mi dice Vabbè dai… Siamo stati insieme tre anni e mezzo ma secondo me non è andato male, è andato corto”.

Tuttavia Nancy ha ammesso che ci sono stati anche dei bei momenti, come ad esempio quando il suo ex ha chiesto la mano a suo padre, oppure quando ha girato molti negozi di Roma soltanto per comprarle un punto luce come gesto d’amore.