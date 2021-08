Rita Pavone, la malattia che può uccidere: la vena otturata

La famosa artista piemontese è stata vittima di una bruttissima malattia, per colpa della quale ha quasi perso la vita

Anche se negli ultimi anni ha rallentato gradualmente la sua attività discografica, la Pavone resta uno dei capisaldi della musica italiana.

Con oltre cinquanta milioni di dischi venduti, la fama della cantante ha valicato i confini nazionali. Diversi suoi brani infatti, sono stati tradotti in diverse lingue, ad ulteriore testimonianza della sua internazionalità.

Nella passata stagione Rita è stata una dei protagonisti di “All Together Now”. Ha preso parte alla terza edizione del noto talent show di Canale 5 nei panni di giurata, affiancando altri esponenti della canzone nostrana come J-Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

In totale ha inciso ventisette album, ultimo dei quali pubblicato nel 2020 dal titolo “RaRità”. All’interno troviamo una raccolta dei suoi brani più celebri, con l’aggiunta dell’inedito con cui si è esibita durante il settantesimo Festival di Sanremo, intitolato “Niente (Resilienza 74)”, con il quale si è posizionata al diciassettesimo posto in classifica al termine della kermesse canora.

Leggi qui -> Belen Rodriguez, l’avvenimento ha fatto a pezzi la sua vita: “…È morto d’infarto”

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, dice la verità sul rapporto di coppia: “Può succedere di tradire”

La dura malattia affrontata da Rita Pavone

Come accennato dunque, di recente l’artista è tornata a calcare la scena televisiva. Oltre alle esperienze elencate in precedenza, la Pavone ha concesso un paio di interviste in cui ha parlato della sua carriera e della sua vita privata.

Sposata con Teddy Reno, con cui ancora oggi sta insieme, Rita ha confessato di essersela vista davvero brutta. Ai microfoni di “Domenica In”, ha raccontato a Mara Venier della sua malattia: “Avevo piccole fitte al petto, a cui però non ho dato nessuna importanza, cantavo andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra”.

Subito dopo, la cantante è scesa nei particolari: “L’aorta era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un capello. Sono stata a un passo dalla morte, se oggi sono qui e ho partecipato a Sanremo, lo devo al destino, che mi è stato amico”.

A quanto pare dunque, la giurata di “All Together Now” è estremamente riconoscente al fato. Inoltre, nel corso di un’altra intervista, la Pavone ha dichiarato di essere molto credente, poiché la fede religiosa la aiuta a non aver paura della morte.