Sonia Bruganelli, dice la verità sul rapporto di coppia: “Può succedere di tradire”

Sonia Bruganelli è una donna molto aperta e non ha paura di dire la verità, come ad esempio sulla possibilità di un tradimento.

Il rapporto di coppia al giorno d’oggi è difficile da gestire, con tante varianti ad incidere su una relazione. Tra queste non può che esserci la fedeltà, di cui parla la rinomata Sonia Bruganelli.

Per la donna dello spettacolo, moglie di Paolo Bonolis, si tratta di un qualcosa di particolare. Il tema infatti del ‘restare fedele’ sembra renderla leggermente nervosa, tant’è che si esprime al riguardo dando una considerazione particolare e che potremmo definire fuori dai soliti standard.

Sonia Bruganelli ed il rapporto di coppia aperto

Per lei, che si è scoperto come sarà opinionista durante la prossima infuocata edizione del Grande Fratello Vip, il tema della fedeltà potrebbe divenire scottante. Sonia Bruganelli infatti non è nuova a delle dichiarazioni che fanno discutere e che vanno ad animare il pubblico. Si tratta naturalmente di discorsi che possiamo ritenere legittimi, ma i quali possono ledere la sensibilità di chi ascolta.

Durante una delle sue ultime interviste, dove ha parlato ai microfoni di Belve, programma di grande notorietà, ha analizzato il tema della fedeltà e del rapporto di coppia entrando sempre più nello specifico. Lasciandosi andare ad una dichiarazione molto insolita.

La situazione paradossale

Un modo di vedere la situazione alquanto particolare, così che ha affermato senza alcun tipo di indugio: “Dal punto di vista prettamente fisico, credo ci sia una curiosità che abbiamo. Molte volte può succedere di tradire fisicamente e di tradire mentalmente. Questo, secondo me, non vuol dire che un rapporto possa essere meno importante. Devi avere accanto una persona molto intelligente e che viaggi sulla tua stessa lunghezza d’onda per accettare una cosa del genere”.

Queste le parole di Sonia che praticamente dimostra di non avere peli sulla lingua e soprattutto in conclusione parla del tradimento e di un eventuale perdono: “Sisi, per me conta il nostro rapporto”. Una posizione coraggiosa e che potrebbe animare più di qualche fan della coppia che la vede protagonista con Paolo Bonolis.