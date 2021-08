Sapete quanto guadagna Silvia Toffanin? Il suo stipendio è mostruoso

Una delle conduttrici più seguite d’Italia, Silvia Toffanin, percepisce uno stipendio da capogiro. Scopriamo insieme di che cifre si parla

Nonostante il suo debutto sul piccolo schermo sia avvenuto in altri programmi, quello con cui è riuscita a consacrarsi è senza alcun dubbio “Verissimo”.

Il talk show da lei guidato a partire dal 2004 è una delle trasmissioni preferite dai telespettatori, i quali sono sempre curiosi di ascoltare le interviste ai vari ospiti da lei proposte. A dimostrazione degli ottimi ascolti che riscuote ad ogni puntata, l’appuntamento diretto da Silvia verrà replicato anche la domenica, andando dunque ad aggiungersi a quello tradizionale del sabato.

A fare le spese di questo cambiamento di programmazione voluto dai piani alti della Mediaset è stata Barbara D’Urso, la quale si è vista soffiare via il “dominio” su Canale 5 nell’ultimo giorno della settimana. A convincere la Toffanin ad accettare il nuovo incarico è stato proprio il suo compagno, l’amministratore delegato del Biscione Pier Silvio Berlusconi.

Ecco gli incassi di Silvia Toffanin

Come stavamo dicendo, Pier Silvio è riuscito a convincere la fidanzata, anche se non con poche insistenze. I due stanno insieme dal 2002 ed hanno dato alla luce due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, venuti al mondo uno nel 2010 e l’altra nel 2015.

Da sempre la showgirl nata a Bassano del Grappa si è dichiarata una persona particolarmente riservata, tanto che è una delle poche tra i suoi colleghi a non possedere nemmeno un account social.

Anche se gelosissima della sua privacy però, qualche tempo fa sono trapelate le cifre relative al suo stipendio. Secondo quanto riportato da “Contocorrenteonline.it”, la presentatrice nel 2018 si è portata a casa la somma stratosferica di 1,37 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli anni successivi non si hanno notizie in merito. Se pensiamo però che dalla prossima stagione televisiva il suo incarico verrà raddoppiato, possiamo solo immaginare che anche i suoi guadagni, con ogni probabilità, subiranno un aumento sensibile.

Dal canto suo Silvia, ha sempre affermato di trovarsi benissimo al timone del talk show di Canale 5: “Dopo tanti anni Verissimo è ormai come un vestito fatto su misura per me. A chi mi chiede sempre e solo Verissimo?, rispondo Si, perché qui mi sento a casa. Negli anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con gli ospiti e possiamo scegliere che temi trattare”, queste le parole della compagna di Pier Silvio Berlusconi rilasciate nel corso di un’intervista.